Nick Carter, acusado de violación y agresión a una menor con autismo

Nick Carter no está pasando su mejor racha. Un mes después del fallecimiento de su hermano Aaron Carter, el cantante de los Backstreet Boys ha sido acusado de violación y abuso a una menor con autismo en el año 2001, según informa Page Six.

Según ha contado la víctima, los hechos ocurrieron cuando tenía 17 años y esperaba a que Carter le firmase un autógrafo. El artista la invitó a subir al bus, la obligó a beber alcohol, la agredió y la violó.

Shannon Ruth, ahora de 39 años, ha concedido una rueda de prensa acompañana de sus abogados donde ha hablado de lo sucedido: "Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara".

"Después de violarme, recuerdo que me llamó zorra retrasada y que me agarró y me dejó moratones en el brazo", ha recordado Shannon entre lágrimas. La víctima también ha señanado que, pese a ser autista y tener parálisis cerebrar, lo que Nick Carter le hizo es lo que más le ha afetado en su vida.

Shannon ha asegurado que ella no es la única y que hay otras tres mujeres que afirman haber sido violadas por el cantante. En el año 2017, Nick Carter fue acusado de abuso sexual a la cantante Melissa Schuman, pero no tuvo consecuencias penales.

Nick Carter responde a las acusaciones

El abogado Nick Carter no ha tardado en responder ante las acusaciones a su cliente a través de un comunicado al que ha tenido acceso Page Six: "Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no es solo legalmente desmerecida, sino que es enteramente falsa".

"Desaforunadamente, desde hace muchos años hasta ahora, la señorita Ruth ha estado manipulando falsas acusaciones sobre Nick, y todas estas acusaciones han cambiado repetidamente a lo largo del tiempo. Nadie debería ser engañado por una treta de la prensa orquestrada por un abogado oportunista, no hay nada que afirmar en absoluto, de lo que no tenemos duda que la corte se dará cuenta rápido", ha espetado, declarando inocente al cantante.