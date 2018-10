Nicki Minaj, demandada por quedarse la ropa que le dejan para ir a fiestas

Parece que Nicki Minaj está metida en problemas. El que fuera su estilista de confianza, Maher Jridi, ha sido denunciado por una empresa de alquiler de trajes por no devolver una serie de estilismos que se prestaron a la cantante para acudir a diferentes eventos.

Las fiestas, los desfiles y las alfombras rojas son un gran reclamo para las grandes marcas. Por allí desfilan y se dejan ver las estrellas más conocidas del panorama: cantantes, actores, actrices, gente de negocios... Así que, ¿quién mejor que las estrellas para promocionar los productos? Las marcas les prestan la ropa y, a cambio, ellos luces las últimas tendencias gratis.

Sin embargo, parece que la rapera Nicki Minaj no ha devuelto algunas de estas prendas. Su ex estilista, Maher Jridi, asegura que está en graves problemas por culpa de la cantante, que no devolvió los trajes que la empresa de alquiler le prestó.

Estas piezas que Minaj no ha vuelto están valoradas en 74.000 dólares. Maher Jridi, que era el responsable de vestir a la cantante para los eventos, asegura que ha intentado ponerse en contacto con la cantante, sin éxito.