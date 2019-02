Nicki Minaj niega los rumores sobre su "dardo envenenado" a Ariana Grande en la canción 'Bust Down Barbiana'

Poco después de presentar el vídeo de 'Hard White', donde Nicki Minaj se corona como un reina de lo más oscura, la rapera acaba de lanzar 'Bust Down Barbiana', un tema de menos de 2 minutos de duración que ha desatado la alarma entre los fans de Ariana Grande por una frase de la letra. ¿Lanza Minaj un dardo envenenado a la que ha sido su compi de colaboraciones? Sus temas 'Bed' y sobre todo 'Side to Side' han sido verdadero éxitos.

Este nuevo tema, titulado 'Bust Down Barbiana', llega con una portada muy rosa en la que vemos a Nicki Minaj posar como si estuviera dentro de una de las cajas de las conocidas muñecas Barbie.

En la letra de la canción, Nicki se proclama "ganadora" y asegura que está "pateando el beat de todo el mundo". Luego dice: "thank you next, Ariana"... Y esa sencilla referencia es la que ha desatado la polémica. Parece que Nicki dice 'thank you next, Ariana' como queriendo decir 'vuelve a intentarlo, guapa'.

¿Estaba Nicki lanzando una 'pullita' a Ariana?, ¿hay beef entre ellas?

Poco han durado las especulaciones porque ambas cantantes han salido rápido a desmentirlo. Primero, Ariana Grande respondía a un tuit de una fan que le preguntaba si se habían peleado y decía: "ni de coña. Nunca habrá nada de eso entre nosotras. Ha estado ahí para mí en la vida real cada vez que he necesitado a alguien y yo estaré siempre ahí para ella. Nos queremos mucho la una a la otra".

Por su parte, Nicki Minaj respondía al tuit de Ariana y escribía: "No más de lo que tú has estado ahí para mí detrás del escenario. Te quiero. Para siempre".