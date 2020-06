Niña Pastori habla de las secuelas de la cuarentena en su hija

Niña Pastori ha hablado con Pablo Motos del confinamiento y cómo lo han vivido sus hijas, de 7 y 11 años. La artista ha confesado que la convivencia ha sido buena, pero cuando ya pudieron salir, la pequeña "no quería porque tenía muchísimo miedo " .

Los últimos meses han sido muy diferentes a lo que se esperaba cuando empezó el 2020. La pandemia del coronavirus ha cambiado muchas cosas y ha obligado a los ciudadanos a quedarse en casa. Todo esto ha afectado también a los más pequeños, que han dejado de ir al colegio y salir a jugar a la calle. Niña Pastori ha charlado con Pablo Motos de las secuelas de su hija pequeña, de 7 años, tras el confinamiento.

"Has pasado el confinamiento en Cádiz con tus dos niñas y con tu marido, Chaboli. María tiene 7 años y Pastora 11. ¿Cuál de las dos al principio no quería salir a la calle? Porque esto le está pasando a mucha gente todavía, en este momento", le preguntó el presentador de 'El Hormiguero' a la artista, que respondió: ''Las dos son muy buenas, son niñas muy obedientes y estuvieron un poco pendientes de las noticias, de todo lo que estaba pasando", y expresó que "las dos entendieron que no se podía salir y, además, son súper caseras, como nosotros, y para ellas estar en casa ha sido fácil".

Sin embargo, el volver a salir a la calle ha afectado a la niña de 7 años. "María, la más pequeña, no quería porque estaba con muchísimo miedo. Solo ha salido dos veces a la calle, un día que hemos ido a comer a un sitio", ha expresado Niña Pastori, que ha confesado que tuvieron que decirle que iban a comprarle "un regalito" porque "no había manera, la verdad. Tenía muchísimo miedo". La artista también ha explicado que viven en una zona muy tranquila, "tenemos la playa súper cerca, un sitio genial en el que podía haber salido perfectamente".

Sus palabras han revolucionado la red, donde miles de padres se han sentido identificados y han expresado que sus hijos también han desarrollado miedos e inseguridades durante estos meses.

Asimismo, Niña Pastori ha explicado que han cumplido con las normas porque tanto ella como su marido son "muy 'cagones' y nos da también mucho miedo. Y hemos cogido miedo, como mis padres, mis hermanos. De hecho, en todo el confinamiento, no he salido para nada. Chaboli era el que iba a comprar".