La nueva vida de Shakira en Miami: una lujosa mansión, citas con Tom Cruise y fiestas con famosos

El 2 de abril Shakira comenzó su nueva vida en EEUU. Después de una tensa separación con Piqué en la que casi llegan a los tribunales por la custodia de sus hijos, finalmente el deportista aceptó que Milan y Sasha se mudaran con su madre a Miami.

La artista tomó esta decisión para dejar atrás las polémicas y salir del foco mediático en el que se habían convertido. Por ello, la principal motivación suya era buscar la tranquilidad y poder criar a sus hijos en paz y sin periodistas.

Ya han pasado casi dos meses desde la mudanza y parece que la colombiana ha aprovechado al máximo. Repasamos cómo han sido estas primeras semanas en Miami.

Una mansión de 15 millones de dólares

El nuevo hogar de la artista de Barranquilla se sitúa en North Bay Road Drive, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach en la que también viven otras estrellas como Jennifer Lopez o Ricky Martin.

Se trata de una mansión que la cantante adquirió en el año 2001 por 3,5 millones de euros.

El exterior de la mansión de Shakira en Miami Beach // Gtresonline

Con el tiempo y la reforma integral que la cantante llevó a cabo hace un tiempo, la vivienda se ha revalorizado hasta llegar a los 15 millones de euros que vale en la actualidad.

La casa cuenta con una superficie de 750m2 y se reparte en seis dormitorios, siete cuartos de baño, un espacioso comedor, cocina completamente equipada, sala de juegos gimnasio y una impresionante piscina, además de un amplio terreno de 2.000 m2 rodeado de palmeras y vegetación para brindarle la privacidad que necesita.

La piscina de la mansión de Shakira // Gtres

Sin embargo, el objetivo de Shakira es mudarse a Fisher Island, una isla privada en la que solo residen estrellas o multimillonarios que pueden permitírselo. Cada vecino tiene una playa privada y disfrutan de muchos otros lujos, no obstante, sería un lugar en el que los periodistas no podrían acercarse a ella.

La reina del concierto de Juan Luis Guerra

Uno de los primeros planes a los que acudió la intérprete de Loba fue el concierto de Juan Luis Guerra en Fort Lauderdale (Miami). Ella se encontraba en un palco VIP y le dedicó unas bonitas palabras al cantante: "Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente".

Tras el show, se pudieron ver y la reacción no pudo ser más cariñosa.

En el concierto, coincidió con otras estrellas como Manuel Turizo o Prince Royce.

Su premio Billboard Mujeres Latinas

Shakira recogió el premio Billboard Mujeres Latinas en la Música a Mujer del Año. Recibió este galardón por su trayectoria profesional, y en su discurso no se olvidó de las mujeres latinas, de ella misma, ni de lo que supuso como persona su polémica ruptura con Piqué.

"Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez", contó.

Allí se vio con Thalía y subieron una foto junta a sus redes.

Fan del baloncesto

La colombiana ha demostrado que es una gran fan de los deportes y no ha querido perderse ningún partido importante. El último en el que se la vio fue en el de baloncesto entre el Miami Heats y el Celtics en el estadio Kaseya Center. Ella apoyó a los primeros y parece que les dio suerte porque vencieron por 128 a 102.

Ella subió un video a sus redes sociales con la frase "Let’s go Heat!".

Su día en la Fórmula 1 con Tom Cruise

Shakira acudió al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami con sus pequeños, un evento al que fueron decenas de celebridades como Rauw Alejandro, Vin Diesel, Becky G o Michelle Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, llamó la atención porque pasó mucho rato con Tom Cruise. Se les vio pasear por el recinto así como disfrutar en una terraza.

Su cena con Lewis Hamilton

Días después de estas carreras, la cantante fue vista en un conocido restaurante de Miami, el Cipriani. Compartía mesa con Lewis Hamilton, uno de los pilotos de Fórmula 1 más populares del mundo del motor.

Plan de chicas con Gisele Bündchen

La artista no deja de rodearse de celebridades y una de ellas fue la modelo Gisele Bündchen. Las dos se fueron de cena a un lujoso sitio de sushi en Miami con Milan y Sasha y los hijos de la brasileña.

Su reencuentro con Bizarrap

Otra de las salidas de Shakira fue junto a Bizarrap, con el que tiene la famosa sesión 53, y también con Duki, el rapero argentino. Este último le comentó en la foto que subió con ellos: "El jefe y la jefa, gracias por la cena".

Se ha visto que Shakira no ha perdido el tiempo durante los dos meses que ha estado en Miami. Fiestas, conciertos, partidos y muchas cenas...

Se ve que le ha venido bien desconectar y cambiar de aires.