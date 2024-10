Qué es verdad y qué no en el caso de Puff Daddy: rumores sobre Beyoncé o Michael Jackson

Puff Daddy es un rapero, productor musical y empresario estadounidense que está protagonizando uno de los escándalos sexuales más mediáticos y polémicos de la industria musical.

Muchos son los motivos que explican el alcance de esta detención: la gran influencia del protagonista, las salvajes fiestas que organizaba o la larga lista de famosos que acudían a dichos eventos son solo tres características que han provocado que las redes sociales estén generando una investigación paralela del caso.

Desde el arresto de Sean Combs el 16 de septiembre, han salido a la luz numerosas teorías alrededor del caso protagonizadas por reconocidos perfiles públicos, como Justin Bieber, Kanye West, Beyoncé, Taylor Swift, Tupac, Will Smith, Michael Jackson o Hillary Clinton. Algunas de ellas son especulaciones no probadas, pero muchas están basadas en "pruebas" falsas. Por eso, en este artículo recopilamos los hechos, las teorías y los bulos que circulan alrededor de Puff Daddy.

Los hechos: la primera denuncia, las acusaciones y las fiestas

Puff Daddy fue detenido el 16 de septiembre en Nueva York tras recibir varias denuncias por abuso sexual. Entre ellas, destaca la de su exnovia Cassie Ventura, quien acusó al rapero de violación y abuso (algo que resuena en la acusación actual) el 16 de noviembre de 2023. El cantante siempre defendió su inocencia, aunque más adelante pidió disculpas por la difusión de un vídeo que muestra una agresión física suya hacia Ventura.

Según dicha demanda, el músico habría sometido a la mujer a un exhaustivo patrón de control y abuso a lo largo de los once años de relación. Puff Daddy habría proporcionado "cantidades copiosas de drogas" a Cassie Ventura, habría controlado su carrera profesional y habría golpeado a la mujer "varias veces al año". Sin embargo, solo 36 horas después de hacerse pública la demanda, el rapero y Cassie Ventura llegaron a un acuerdo extrajudicial aparentemente amistoso, del que no trascendieron los detalles.

Ahora, la acusación que ha llevado a prisión a Puff Daddy dice que este fue líder de una empresa criminal desde, como mínimo, 2008. "Como se alega en la acusación formal, durante años Sean Combs utilizó el imperio empresarial que controlaba para abusar y explotar sexualmente a mujeres, así como para cometer otros actos de violencia y obstrucción de la justicia. Hoy se le acusa de delitos de extorsión y tráfico sexual", explica el fiscal Damian Williams.

Según la acusación, Puff Daddy "cometió delitos que incluían tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia". También habría controlado a las mujeres a través de puñetazos, lanzándoles objetos o patadas.

Puff Daddy en los MTV VMAs 2023 | Getty Images

Por todo esto, el cantante será juzgado a partir del 5 de mayo de 2025 y se enfrenta a una pena de prisión de cadena perpetua por los siguientes delitos:

Conspiración de actividades criminales organizadas , con una pena máxima de cadena perpetua.

, con una pena máxima de cadena perpetua. Tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción , con una pena mínima obligatoria de 15 años de cárcel.

, con una pena mínima obligatoria de 15 años de cárcel. Transporte con fines de prostitución , con una pena máxima de 10 años de prisión.

, con una pena máxima de 10 años de prisión. Agresión sexual y violación.

Además, es cierto que un abogado anunció el martes 1 de octubre que está representando a 120 hombres y mujeres (25 de ellos eran menores cuando ocurrió todo) para presentar una demanda colectiva contra Puff Daddy por delitos sexuales que datan desde 1991. Del mismo modo, la Fiscalía asegura que el juicio podría prolongarse más de un mes porque planea presentar más cargos.

Las fiestas de Puff Daddy

También es verídico un vídeo de Puff Daddy de los años 2000 que ha resurgido a raíz de su detención, donde el rapero dice: "Ven a una de mis fiestas y terminarás inconsciente con la cara enterrada en un sofá". Esto remite a las conocidas fiestas que organizaba el estadounidense, que se dividen en dos tipos:

Las White Parties , unas fiestas celebradas desde finales de los 90 cada Día del Trabajo en Estados Unidos (el primer lunes de septiembre) y donde era obligatorio acudir vestido de blanco. A ellas acudieron numerosos famosos, entre los que destacan Jennifer Lopez (quien fue su pareja sentimental), Leonardo DiCaprio , Beyoncé , Paris Hilton, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Pamela Anderson o Mariah Carey, entre muchos otros.

, unas fiestas celebradas desde finales de los 90 cada Día del Trabajo en Estados Unidos (el primer lunes de septiembre) y donde era obligatorio acudir vestido de blanco. A ellas acudieron numerosos famosos, entre los que destacan (quien fue su pareja sentimental), , , Paris Hilton, Kim Kardashian, Aretha Franklin, Pamela Anderson o Mariah Carey, entre muchos otros. Las Freak off Parties, unos eventos exclusivos donde era habitual el exceso de drogas y prácticas sexuales y que están siendo investigados. Según la Fiscalía, estas fiestas "eran elaboradas actuaciones sexuales que Combs organizaba, dirigía y, a menudo, grababa electrónicamente. [...] Utilizaba la violencia y la intimidación, y aprovechó su poder sobre las víctimas, poder que obtenía mediante la obtención y distribución de narcóticos, explotando su apoyo financiero y amenazando con cortarlo y controlando sus carreras".

Algunos famosos que acudieron a fiestas de Puff Daddy dan algunos detalles sobre su funcionamiento. Por ejemplo, el modelo y cantante Usher dijo que "siempre había chicas alrededor" durante el tiempo que vivió con Diddy. "Abrías una puerta y veías a alguien haciéndolo, o a varias personas en una habitación teniendo una orgía. Nunca sabías qué iba a pasar", aseguró. "Era algo muy salvaje, una locura", agregó años después.

Aun así, cabe destacar que no existen indicios de que ninguno de los famosos asistentes participara en actividades ilegales.

Leonardo DiCaprio y Puff Daddy en una de las fiestas del rapero | Gtresonline

Las teorías: Justin Bieber, la muerte de Tupac, Beyoncé y Taylor Swift

Lo mencionado hasta ahora son hechos, aunque la investigación determinará la veracidad de la acusación. A partir de ahí, las redes sociales están elaborando sus propias teorías alrededor del caso. Una de las más difundidas asegura que Diddy habría abusado del cantante Justin Bieber cuando este era menor, con quien mantenía una cercana relación desde que era pequeño. Todo esto se ha visto reforzado por vídeos antiguos entre ambos y por unas declaraciones publicadas en Daily Mail donde una fuente cercana a Bieber asegura que el artista "está muy perturbado por la noticia de Diddy".

Sin embargo, es mentira que el canadiense tenga una canción donde hable de este tema. En redes sociales circula un audio donde supuestamente el canadiense habla de la relación de poder que ejercía el rapero sobre él. Los usuarios han titulado al tema Lost Myself a Diddy Party, en el que se escucha la voz de Bieber cantando versos como: "No valió la pena la fortuna y la fama / Firmó un papel para no disculparse nunca". Lo cierto es que esta canción es falsa y está generada por inteligencia artificial.

Sean Combs (Puff Daddy) y Justin Bieber en 2010 | Gtres

Otra teoría vincula a Puff Daddy con la muerte del rapero Tupac por supuestas pistas. En este sentido, es cierto que la familia de Tupac ha contratado a un abogado para "investigar al magnate de la música y sus posibles conexiones con uno de los asesinatos más notorios de Las Vegas". Aun así, Puff Daddy siempre ha defendido que no está vinculado con el asesinato del artista. "La historia es más allá de ridícula y completamente falsa", dijo en 2009.

Otros rumores dicen que Beyoncé y su marido Jay-Z llevan siendo conscientes de los delitos del rapero "durante décadas", según afirmó la cantante Jaguar Wright. Ambos habrían acudido a fiestas de Puff Daddy, pero no hay pruebas de que ninguno conociera los hechos de los que se acusa al estadounidense. De hecho, Jay- Z habló con Chris Cuomo el mismo mes de la detención y dijo: "Nunca hemos visto las cosas que se están diciendo y las cosas que la gente está descubriendo. Nunca he estado en salas de las que la gente habla y nunca supe que existían".

Sí es cierto que los abogados del matrimonio han conseguido que Piers Morgan, presentador del programa Uncensored, emitiera una disculpa pública después de dar difusión a estas especulaciones.

Otra extraña teoría se remonta a la gala de los premios MTV VMAs de 2009, cuando Kanye West se subió al escenario para menospreciar un premio otorgado a Taylor Swift donde estaba nominada Beyoncé. Las especulaciones dicen que todo esto habría sido una especie de estrategia para salvar a la artista, desviando la atención hacia Beyoncé y, en consecuencia, liberándola de las garras de Diddy.

Esto únicamente es una teoría de la que no se conoce ningún detalle. En cambio, sí es verdad que Kanye West ha recibido una denuncia por parte de una ex asistente suya, quien asegura que fue drogada y abusada sexualmente durante una sesión de estudio copresentada por Puff Daddy.

Los bulos: Will Smith y sus hijos, Hillary Clinton, su exnovia Kim Porter y Michael Jackson

Varias mentiras se han generado alrededor del caso de abuso de Puff Daddy. Dos de ellas se dirigen hacia Will Smith, quien conocía al rapero. Las redes sociales han difundido declaraciones falsas sobre sus hijos. Jaden Smith habría dicho que, cuando tenía cuatro años, fue drogado en una de las polémicas fiestas de Puff Daddy, mientras Willow Smith habría roto su silencio asegurando que "su padre la obligaba a estar con Diddy". Ambos testimonios son mentira.

Will Smith y Sean John Combs (Puff Daddy) en 2004 | Getty Images

Otro bulo difundido por redes sociales parte de una noticia publicada en The People's Voice cuyo título asegura que Hillary Clinton habría asesinado a un menor. Dice: "El FBI incauta una cinta de Diddy que muestra a Hillary Clinton matando a un niño en la fiesta Freak Off". Lo cierto es que dicho medio es conocido por difundir noticias falsas, y que no hay ninguna evidencia que acredite dicha afirmación.

También circula el rumor de que Puff Daddy pudiera estar relacionado con la muerte de su exnovia Kim Porter, quien murió en 2018 a causa de neumonía lobular cuando tenía 47 años. Tras la detención del rapero, supuestamente habrían aparecido unas memorias escritas por la mujer donde narraba el abuso físico que sufrió cuando salía con Puff Daddy. Sin embargo, los cuatro hijos de la pareja salieron a desmentir dicho libro, tildando los rumores de "horribles teorías conspirativas".

Por último, otro bulo ha difundido la idea de que el FBI descubrió túneles subterráneos en la mansión de Diddy vinculados con las residencias de otros famosos para traficar con menores, y uno de ellos llevaría a la casa de Michael Jackson. Esto ha sido desmentido por EFE Verifica, alegando que el vídeo que se utiliza como prueba no tiene relación con el caso de abuso.