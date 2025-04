Nuevas palabras de Amaia Montero tras su polémica con Cayetana Guillén Cuervo: "Echo de menos..."

¿Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh o no? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores de la mítica banda española desde que Leire Martínez dejó de pertenecer al grupo en 2024. Durante los últimos días, Cayetana Guillén Cuervo confirmó sin querer la noticia que todavía no ha sido anunciada oficialmente.

Ante este desliz, la actriz pidió disculpas por la polémica destacada a través de un comunicado y, posteriormente, ante los micrófonos de Europa Press: "Una periodista me confirmó la noticia y yo, desde la inocencia, desde el amor, desde el respecto, conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado. Pido mil disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces".

Al parecer, la reacción de Amaia Montero a las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo fue dejar de seguir a su amiga en Instagram, donde continúa publicando imágenes que muchos de sus seguidores interpretan como indirectas sobre las numerosas noticias alrededor de su vuelta a La Oreja de Van Gogh.

Así, tras las disculpas de Cayetana Guillén Cuervo, la cantante ha compartido una fotografía con su perro con estas palabras: "No te puedes imaginar cuánto echo de menos nuestras conversaciones...". Entre los comentarios, destaca el del usuario @itsziggypop: "Amaia, vuelve como sea, te vamos a apoyar igual. Y ojalá con La Oreja, a tu amiga se le nota que no lo ha hecho con una intención mala, los humanos nos equivocamos".

Antes, Montero publicó un montaje como si ella fuera Daenerys Targaryen con cuatro dragones o un guiño a la letra de una canción de La Oreja de Van Gogh. Más allá de las especulaciones, lo único cierto es que ni ella ni el grupo se han pronunciado todavía sobre la noticia, algo que Leire Martínez considera necesario para acallar los rumores.

"Creo que todo se acabaría antes y no daría pie a nada de esto si se hablara claro ya del tema, y ya está. Que no pasa nada. Si tiene que ser, que sea, y si no tiene que ser, también que no sea", dijo Martínez en PTV Sevilla. "Entiendo que puede no ser una decisión fácil de tomar, también entiendo que si no están hablando es porque probablemente ahora no sea el momento. Pero es verdad que el que se dilaten las cosas en el tiempo tampoco ayuda mucho".