Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh, que prepara su nuevo álbum y una gira internacional

La Oreja de Van Gogh vuelve este 2025 con Amaia Montero como vocalista. Así lo ha informado en exclusiva David Insua en Tentáculos, el programa de Carlota Corredera, quien asegura que la banda está grabando canciones nuevas y antiguas con su primera vocalista.

La noticia, ratificada por el periodista musical Odi O'Malley, confirma que La Oreja de Van Gogh publicará un nuevo álbum de estudio este año y que se está preparando una gira de conciertos mundial con paradas, previsiblemente, en Estados Unidos y Latinoamérica. "LODVG tiró muy bien con el público latino", recuerda el periodista.

De hecho, Insua ya desveló a principios de febrero que el grupo tiene confirmado un espectáculo en una ciudad estadounidense, el cual forma parte de un ciclo de conciertos que cuentan con apoyo de las instituciones españolas. "Va Joaquín Sabina, va Melendi... No van solo ellos, pero son unos de los programados", sentenciaba.

Un secreto a voces

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh lleva resonando desde junio de 2024, cuando el programa Juntos de Telemadrid dio la noticia en exclusiva de que la antigua integrante volvería para iniciar una gira de conciertos con la banda y con los que fueron sus compañeros. Por aquel entonces, Leire Martínez seguía en el grupo y dando conciertos con ellos, hasta que el 14 de octubre la banda dio la noticia de la salida de su vocalista.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", escribieron Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde en nombre de La Oreja de Van Gogh. Mientras, en enero de 2025, Leire Martínez planteó como posibilidad el regreso de Montero: "Podría ser, y honestamente, ¿que me va a revolver? Pues seguramente. Si te dijera que no te estaría mintiendo".

Por su parte, a finales de marzo, Pablo Benegas confirmó durante un coloquio en el BIME que estaban componiendo nuevas canciones. "Estamos escribiendo canciones y, de momento, sin fechas y sin metas a medio-largo plazo. Hemos estado en peores situaciones que esta, la verdad. Cuando se fue a Amaia yo creo que fue una situación más complicada y lo que hicimos fue meternos en el local de ensayo a escribir", comentó.

Las pistas del regreso de Amaia Montero

Desde la salida de Leire Martínez, se planteó que el problema entre ellos surgió a raíz de unos posibles conciertos de reencuentro con Amaia Montero, mientras ella seguiría con su carrera en solitario. Sin embargo, parece que la estrategia ha cambiado y ahora la exvocalista volverá con nuevas canciones de estudio con La Oreja de Van Gogh.

Como pistas de esta reagrupación, Odi O'Malley señala "un puñado de fotografías de la artista en el mismo estudio de grabación que sus compañeros" y "un viaje a casa del promotor de La Oreja de Van Gogh con Xabi San Martín y Amaia Montero compartiendo coche". A esto se suman los guiños de la artista a sus excompañeros de grupo, como cuando publicó una fotografía con ellos en enero que posteriormente eliminó.

Mientras, Leire Martínez prepara le inminente estreno de sus primeras canciones en solitario y va sumando conciertos a lo largo de 2025.