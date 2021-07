El nuevo amor de Lucía Rivera: un empresario de eSports

La hija de Cayetano Rivera y la actriz Blanca Romero, Lucía Rivera Romero, podría tener nueva pareja. Según informa Cuore, varias revistas han publicado el viaje a Cádiz que ha hecho la pareja. Parece que la exnovia de Marc Márquez ha encontrado de nuevo el amor, esta vez junto al joven Alejandro Sáez Novales. Tras su ruptura con el piloto, han sido muchos los rumores sobre posibles noviazgos, pero no se le había visto con otra persona hasta ahora.

Lucía Rivera ha aparecido junto a su chico en las espectaculares playas de Cádiz, donde han disfrutado de unos días de desconexión. Así lo ha compartido ella en su Instagram.

Quién es Alejandro Sáez Novales

Alejandro Sáez Novales es un joven emprendedor de 24 años graduado en el doble grado de Administración y Dirección de Empresa y Derecho en el Instituto de Empresa de Madrid (IE University).

En la página de su facultad hemos podido conocerle un poco más y leer una entrevista en la que relata lo siguiente: "Soy de Madrid y siempre he vivido aquí. Estudié en una escuela llamada San Patricio y me fui un año al extranjero a la Kimball Union Academy en Meriden, New Hampshire cuando tenía 15 años. Decidí elegir IE University porque sabía que era la combinación perfecta para mis ambiciones futuras y mi personalidad como emprendedor".

Actualmente trabaja como CEO en eGoGames. El joven Sáez fundó esta empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos y es la plataforma eSports líder en Europa. La empresa está valorada en 30 millones de euros.

El digital Tikitakas ha mencionado unas declaraciones en las que Alejandro Sáez explicaba de qué trata su empresa: "Consiste en un Saas que transforma todos tus juegos favoritos sin conexión basados en habilidades móviles en eSports en tiempo real donde los jugadores pueden competir para ganar premios en dinero real". Parece que tanto ella como él están pasando por un muy buen momento a nivel profesional, pues ella también está cosechando triunfos en el mundo del modelaje.

No se conocen más detalles de Alejandro ni de su relación con la joven modelo, ya que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada hasta el momento. Aún así, hemos encontrado esta fotografía en la cuenta de Instagram de la empresa de Sáez, que es el que viste de negro y se sitúa a la derecha de la imagen.