Nuria Roca explica los motivos por los que no le puede dar el sol

Nuria Roca está disfrutando de unas vacaciones en Cádiz junto a su marido, Juan del Val, y su familia. La presentadora, que se aloja en un lujoso hotel de cinco estrellas, ha compartido varias imágenes disfrutando de las playas gaditanas.

Sin embargo, ha llamado la atención que en todas ellas aparece con el cuerpo completamente cubierto, sobrero y gafas de sol pese a estar en la playa. En una de sus publicaciones, la valenciana ha explicado los motivos por los que no puede tomar el sol este verano ni broncear su piel.

"Este año toca sombrilla y tapada hasta arriba… [no me puede dar el sol porque la Dra. Blanca Robledo está en el hospital operando…] Qué ganas tenía de estar aquí… ♥️", ha escrito explicando que no puede broncearse por motivos laborales.

La presentadora se refiere a su nuevo proyecto como actriz dando vida a la doctora Blanca Robledo en la serie Madres. Amor y vida. Pero esta no es la única novedad en la vida laboral de la presentadora.

Recientemente se ha estrenado en Antena 3 Family Feud, un espacio presentado por Roca en el que equipos de famosos se enfrentan en divertidas pruebas.