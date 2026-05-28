Olivia Rodrigo, sobre las críticas a sus vestidos 'baby doll': "Soy muy protectora con las jóvenes y no quiero alimentar eso"
Olivia Rodrigo ha comenzado su nueva era musical con un nuevo estilo de outfits, lo que ha hecho saltar las alarmas a algunos, que han infantilizado los nuevos vestidos que luce la artista. Y la cantante ha sido clara: "Eso simplemente muestra cómo realmente normalizamos la pedofilia en nuestra cultura".
Olivia Rodrigoestá de actualidad por su tercer álbum, you seem pretty sad for a girl so in love, que llegará a nuestras vidas el 12 de junio. Y desde que estrenara su primer single, drop dead, la artista se ha dejado ver de nuevo tanto en videoclips como sobre el escenario.
La estética de su tercer disco es distinta a la que nos tenía acostumbrados la intérprete de Traitor: la joven ha pasado de hacer del pop rock su bandera también en estilismos a tirar de un estilo más femenino y clásico, y sus nuevos outfits no gustaron a todo el mundo.
Olivia Rodrigo está luciendo vestidos de estilo Baby Doll, lo que para algunos que se han hecho eco en redes sociales significaría que la joven se está infantilizando mientras canta temas más adultos. Sobre estas críticas ha hablado la artista en Podcast, el espacio radiofónico de The New York Times, donde ha compartido cómo ve estos comentarios sobre sus looks.
"Lo que realmente es perturbador es que siento que he usado atuendos reveladores en el escenario. Como que he estado en el escenario con un sujetador brillante, pantalones cortitos, lo que es mi derecho. Eso es divertido. Me sentía genial y cómoda con eso. Y como que eso no fue 'inapropiado'", ha recordado Rodrigo sobre sus anteriores eras musicales.
"Pero yo totalmente cubierta con un vestido que la gente considera infantil, sí fue inapropiado. Y solo pienso que eso simplemente muestra cómo realmente normalizamos la pedofilia en nuestra cultura", ha sentenciado la artista, realmente en contra de este debate sobre su ropa.
La artista ha explicado que este pensamiento nace de una sociedad machista: "Y también es solo esta retórica que nos inculcan a las chicas desde que somos tan pequeñas, que es como, 'No uses eso porque entonces un hombre va a sexualizar tu cuerpo y será tu culpa'. Es tan raro...".
"Y no pensé que me veía sexy con eso en absoluto — estaba como 'Esto es tan genial. Siento que parezco Kathleen Hanna o Courtney Love'. Todas esas personas que son mis heroínas", ha declarado sobre cómo se siente ella con ese tipo de vestidos.
Asimismo Olivia Rodrigo ha pedido que las artistas se vistan como quiera, y que esos comentarios de que parece "un bebé sexy" pierden el foco. "Soy muy protectora con las mujeres jóvenes y chicas y no quiero alimentar esa retórica", ha expuesto.