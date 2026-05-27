Todas las canciones de 'you seem pretty sad for a girl so in love', de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo ya está más que lista para el estreno de su tercer álbum you seem pretty sad for a girl so in love este 12 de junio.

Para ir abriendo el apetito, la cantante de the cure ha compartido la lista completa de canciones de su disco, entre las cuales se encuentran algunos de los temas que ya hemos podido escuchar como adelanto.

"¡Solo 3 semanas hasta que el álbum sea tuyo! No puedo esperar a que escuchéis estas canciones 🩷🩷🩷", compartió la cantante.

Lo que sabemos sobre el disco

El mes que viene podremos descubrir lo que será esta nueva etapa de Olivia Rodrigo, pero ya podemos ir haciéndonos una idea en base a los temas ya estrenados y las declaraciones de la artista.

Tras escuchar the cure, drop dead y begged (tema que cantó en exclusiva en SNL), podemos saber que en este nuevo álbum la cantante volverá a reflexionar sobre el amor de forma madura: los flechazos, la insatisfacción que provocan algunas relaciones y la tendencia a mendigar amor.

Tracklist de 'you seem pretty sad for a girl so in love'

girl so in love

drop dead

stupid song

honey bee

maggots for brains

u + me = <3

my way

purple

you seem pretty sad