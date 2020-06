Omar Montes confiesa cómo fue su primer beso: "Me quedé frío"

El cantante conecta con el equipo de 'yu, no te pierdas nada'- al que no veía desde el bolo en Valladolid - para presentar su nuevo tema con Nyno Vargas, 'Hola Nena'. Además, Omar Montes ha estado haciendo una gran labor por los vecinos de su barrio durante este confinamiento.

Omar Montes es un tío humilde y cada vez que charla con el equipo de 'yu, no te pierdas nada' lo demuestra. La excusa para hablar con él era la presentación de 'Hola Nena', una colaboración con Nyno Vargas que está funcionando muy bien, así que aprovechamos para preguntarle por las envidias en la industria musical.

¿Alguna vez ha tenido ganas de restregarle a otro artista su repentino éxito? "Nunca, porque hoy estoy arriba y mañana puedo estar en mi barrio recogiendo periódicos", asegura. "Es curioso, porque antes no me escuchaba ni mi gata, y ahora es sorprendente el cariño de la gente y el apoyo".

"Me han salido unas colaboraciones súper guapas", nos confiesa, y aunque no puede dar muchos detalles sí nos deja un par de nombres: Lil Pump, Dookie, Electra Lamborghini... "Si me lo guiso y me lo como yo solo engordo más, así que me gusta hacerlo con gente".

Hace poco, el artista desvelaba en un reportaje para El País que sigue viviendo en la misma casa en la que nació hace 31 años. A pesar de tener ahora muchas más oportunidades que hace un par de años, el artista continúa en el barrio donde se crió, Pan Bendito. Para sus vecinos más mayores ha estado haciendo la compra durante estos días de confinamiento, un gesto que ha tenido bastante repercusión en las redes sociales al tratarse de un chaval joven sobre el que existen prejuicios. "Yo no veo que venga el alcalde a ayudar a mi barrio, ni al Presidente", exclama.

El Omar Montes más solidario / El Pais

Para cerrar la entrevista, la 'Voz en Fox' de 'yu, no te pierdas nada' ha sometido al rapero a un test rápido para conocerle un poquito más. ¿Recuerda cómo fue su primer beso? "Con una niña en el recreo, me estaba pegando y luego me dio un beso. Me quedé frío", confiesa. ¿Con qué suele soñar?, ¿dónde se corta las uñas? "Sueño mucho con superhéroes, por mi físico sé que me parezco a Aquaman", bromea.