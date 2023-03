Osvaldo Ríos, expareja de Shakira, revela qué canciones le dedicó la cantante

El fenómeno Shakira no cesa. La cuatrilogía musical de su despecho ha provocado que la cantante se haya convertido en tema de conversación en todo el planeta. Si la Sesión 53 con Bizarrap rompió todos los récords de streaming con sus afilados -y directísimos- versos, ahora la colaboración con Karol G en TQG se ha convertido en el himno perfecto para dejar a un lado la nostalgia y pasar página.

Nadie duda que el destinatario directo de estas letras de desamor sea Gerard Piqué, ex pareja de Shakira. El verso "perdón que te sal-pique" de la colaboración con el argetino no deja lugar a dudas. Y es que todas las canciones parten de una emoción, un sentimiento, un recuerdo. También la propia cantante confesó que las letras de sus canciones eran autobiográficas, un reflejo de sus vivencias. "Todo lo que siento, todo lo que hago.l

Ha sido su expareja Osvaldo Ríos el que ha querido recordar su relación con la cantante en el programa Chisme No Like, donde ha revelado cuáles fueron las canciones que la colombiana escribió inspirándose en él.

Shakira y Osvaldo mantuvieron un romance que duró ocho meses en el año 1997, cuando él tenía 37 años y ella solo 20. Su carrera acababa de despegar y el disco Dónde están los ladrones (editado en 1998) obtuvo un gran reconocimiento de la industria. Fue el ábum de habla hispana más vendido en Estados Unidos aquel año.

"Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí", decía el actor, que detalló que hay un verso del tema No Creo que en realidad escribió él para ella.

"Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: 'Nene, ¿puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?'. Y yo le dije que sí: 'Eso ya es tuyo, no es mío, yo te lo regalé'", añadía el ex de la colombiana.

El verso de No Creo -cuarto single del citado álbum- al que se refiere Osvaldo es: "Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento".

Otra de las canciones que Shakira escribió evocando la aventura que había vivido con Osvaldo fue Moscas en la Casa, además de Tú y Ojos Así. Lo que llama poderosamente la atención es que a diferencia de sus últimos estrenos, no se trata de canciones de venganza o despecho, todo lo contrario: son temas de amor nostálgico, pasión y complicidad.

"'Moscas en la Casa fue una canción muy linda que me escribió entre muchas otras cosas que ya son del reconocimiento público, como Tú y Ojos Así. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas. Shakira compone en servilletas de los aviones, al menos lo hacía cuando estábamos juntos", recordó Osvaldo.

Shakira contó lo mismo que Osvaldo hace años en una entrevista

Las palabras de Osvaldo podría sonar oportunistas o interesadas dada la grandísima popularidad de Shakira ahora mismo, pero lo cierto es que el intérprete no miente. La colombiana contó lo mismo a finales de los años 90 en una entrevista en el programa Show Bussiness.

"Lo conocí, me enamoré, supongo que él también se enamoró, nos enamoramos, tuvimos un noviazgo de aproximadamente ocho meses y se acabó, como todo lo que sube baja", recordaba la artista antes de confirmar que "a Osvaldo le hice 'Moscas en la casa'".