Pablo Alborán anuncia que es homosexual: "Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era"

"Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo... Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", así empieza Pablo Alborán un vídeo de tres minutos en el que explica públicamente que es homosexual.

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, xenofobia, la transfobia, la homofobia... Cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito nos haga un poco más fuerte y tenga más valor y presión. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era.", declara.

El artista continúa el vídeo explicando que nunca ha tenido problema en su círculo más cercano para mostrarse tal y como es: "Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quién he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido acompañado y arropado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños".

También habla de la misma manera de sus amigos o de sus compañeros de trabajo. "Jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", pero explica que lo hace para apoyar a todas aquellas personas que no lo han tenido tan fácil como él.

"Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy sin miedo también esto espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto lo hago por mi".

Por último habla de su música, de la que muchas personas pueden sentirse identificadas porque es libre. "Quiero daros la gracia por el cariño que siempre he recibido y por el apoyo incondicional que me dais", concluye adelantando que su nuevo disco va a ser muy especial.

PABLO ALBORÁN Y CAMILO ACABAN DE LANZAR 'EL MISMO AIRE'

Pablo Alborán acaba de lanzar una versión del tema de Camilo 'El Mismo Aire', una balada que nos recuerda que "Hay dos cosas universales: el amor y el dolor". De hecho, ambos estuvieron presentando el tema en El Hormiguero de Antena 3, y Alborán le confesaba a Pablo Motos que a pesar de haber hecho una canción juntos, Camilo y él "todavía no nos hemos dado el primer abrazo".

"Es una colaboración que hemos hecho a distancia, el videoclip se ha hecho a distancia. Pero el cariño y el buen rollo que hemos puesto es de agradecer. Yo estoy loco por conocer a Camilo en persona porque tiene una luz especial y una manera de ver la música y el éxito de una manera muy particular. Se agradece muchísimo", comentaba Pablo sobre su compañero y ya amigo.

Ante estas bonitas palabras, Camilo explicaba que hace diez años él estaba haciendo versiones del artista malagueño: "Qué diga eso de mi es como...." y hace un gesto de desmayo.

Puedes repasar aquí la entrevista a Pablo Alborán y Camilo en El Hormiguero.