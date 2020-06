Pablo Alborán y Camilo: "Hemos hecho una canción juntos y todavía no nos hemos dado el primer abrazo"

Pablo Alborán y Camilo han lanzado una versión conjunta de 'El Mismo Aire', un tema del artista colombiano que Pablo versionó en redes sociales y a partir de intercambiar unos mensajes surgió esta colaboración.

"Me parece cuirosísimo. Lo raro y lo bonito que es que tengamos una canción juntos, un vídeo juntos y que todavía no nos hayamos dado el primer abrazo", cuenta Camilo.

"Es una colaboración que hemos hecho a distancia, el videoclip se ha hecho a distancia. Pero el cariño y el buen rollo que hemos puesto es de agradecer. Yo estoy loco por conocer a Camilo en persona porque tiene una luz especial y una manera de ver la música y el éxito de una manera muy particular. Se agradece muchísimo", explica Pablo de su compañero y ya amigo.

Ante estas bonitas palabras, Camilo explica que "aunque intenta ser el colega, el cool" como si colaborar con Pablo Alborán fuese "normal", hace 10 años él estaba haciendo versiones del artista malagueño: "Qué diga eso de mi es como...." y hace un gesto de desmayo.

Hablando de los referentes, Pablo Motos le pregunta a Alborán qué cuáles eran los suyos años atrás: "A mi de pequeño me gustaba mucho Michael Jackson y era gracioso verme porque yo de pequeño era rubio y tenía el pelo muy rizado. Y mi madre me hizo un traje así como de cuero y verme era una cosa muy rara", confiesa entre risas, añadiendo que también le gustaba la música portuguesa, el funk, y muchos estilos diferentes. "Quizá mañana me visto de Madonna".

Sobre otras colaboraciones, Camilo confiesa que uno de sus sueños fue poder escribir junto a Dani Martín, al que conoció la primera vez que vino a España."Dani es un artista al que admiro un montón, le quiero y me escribió y me dijo que está conectado a este programa ahorita"

Por último, Pablo Motos les invita a acudir al plató de El Hormiguero cuando sea posible y le propone un reto a Alboran: Que se vista de Michael Jackson como cuando era pequeño. ¿Lo cumplirá?