Pablo Alborán, devastado por la muerte de su amigo José de la Torre: los homenajes al actor

No se conocía que el actor Jose de la Torre atravesaba un momento complicado de salud, por lo que la noticia de su fallecimiento ha causado un gran estupor en el mundo del espectáculo. El intérprete, natural de Montilla (Córdoba) moría a causa de una grave enfermedad diagnosticada hace pocos meses.

Desde que se supo la noticia a última hora de este jueves, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias.

El joven, que era un apasionado de la aventura, compartió su vocación de actor con personalidades como Cristina Castaño, que aseguraba estar conmocionada. "Me acabo de enterar y estoy en shock. Muy en shock. Vuelta alto compañero", decía su compañera en la serie Toy Boy.

"No pienso hablar de ti en pasado cariño! No, porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Vuela tan alto como sabes, eres luz, una luz muy brillante que nos va a iluminar a todos. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote. Te quiero infinito José", compartía la actriz Luisa Martín, más conocida como La Juani.

Pablo Alborán, amigo íntimo de La Torre, se ha mostrado roto de dolor. Junto a una foto juntos, en artista recordaba los momentos de felicidad a su lado.

"No puedo creer que te hayas marchado tan pronto Jose. Estoy devastado por tu partida. Mando un beso muy fuerte a toda la familia y amigos. Nunca te olvidaremos, Jose. Estés donde estés, seguro que llevas puesta una camiseta hawaiana, un bigote killer y unas gagas como las que llevábamos aquel día. Te voy a echar mucho de menos amigo", escribía en sus stories de Instagram.

Pablo Alborán y Jose de la Torre | @pabloalboran Instagram

Lolita, que trabajó con el actor en la función Salomé, ha publicado un extenso mensaje en el que muestra sus condolencias a la familia y lamenta su pérdida a tan corta edad.

"Como me cuesta sin apenas conocerte aceptar que te has ido, te conocí en Salomé, la obra de teatro, fueron muy pocas horas las que compartimos, pero me duelen tus 37 años, qué injusta es la vida a veces, guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido, yo no tuve tiempo de quererte, pero si de conocerte, José el consuelo para tus padres y tu hermana será difícil, el cielo te espera con los brazos abiertos, qué tristeza, muy pronto te has ido muy pronto". "Es tristísimo", ha comentado Pablo Rivera, conocido por su papel en Cuéntame.