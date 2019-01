Pau Donés se despide de los escenarios con un emotivo vídeo: "¡Adiós pero hasta luego!"

Cristina Pedroche volvió a sorprender con su vestido para las Campanadas 2019, una suerte de bikini floreado obra de la diseñadora Marta Rota de Tot-Hom. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de divertidos memes y parecidos razonables, uno tal vez demasiado razonable con un diseño de Yves Saint Laurent, pero hasta aquí todo normal. Sin embargo, algunos comentarios fueron más allá de la broma o la anécdota, así que el marido de la presentadora no ha dudado en salir en defensa de la que es también su "mejor amiga" y demostrarle una vez más su apoyo incondicional "No matter what". Más info