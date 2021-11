Paulina Rubio, sobre su relación con Colate: "Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente"

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera estuvieron casados durante cinco años, entre 1997 y 2002. No fue una separación fácil, terminaron en los juzgados donde el pasado 1 de septiembre la cantante mexicana de 50 años consiguió ganar al fin la batalla.

Fue una lucha de 19 años , de la que Paulina Rubio ha hablado abiertamente en una reciente entrevista con Pati Chapoy, concedida con motivo del lanzamiento de su nueva canción, Yo soy.

Paulina recordó su tormentosa y tóxica relación. "Fue algo inevitable... Yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario", contó la cantante.

"Yo, por amor, fui muy confiada. En ese momento, mi mamá me decía: 'Tienes que hacer las cosas más organizadas'. Después aprendí de todo eso", ha confesado la artista, que no tiene prisa en volver a enamorarse. "Estoy tan bien en mi piel en este momento. Estoy bien con mis hijos porque son acción y aventura; necesitan mucho de mí, entonces no me quiero distraer en este momento".

Paulina añadió que "por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente…". "No le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse".

La infidelidad de Colate a Paulina Rubio

Antes de su separación, los medios se hicieron eco de una nueva crisis de la pareja por una nueva infidelidad de él.

En enero de 2012, la revista QMD publicó en portada que Colate podría haber sido infiel a su mujer con esta misteriosa joven.

Desde el principio del matrimonio, la relación tuvo muchos altos y bajos pero la separación no se cerró hasta después de este episodio. Un año antes de la portada de QMD se habían dado un tiempo. Paulina se fue a vivir a Los Angeles para centrarse en su carrera musical, Colate se quedó en Miami. El distanciamiento duró poco tiempo y volvieron a dar una oportunidad a lo suyo. No funcionó.