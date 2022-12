Paz Vega: fama de fiestera, madre de tres hijos y dos bodas con Orson Salazar, su marido y representante

Es mucho más que una actriz. Paz Vega disfruta de una polifacética carrera en la que ha tocado multitud de palos.

Ha hecho cine, series, ha presentado programas, entregas de premios, ha participado en MasterChef e incluso participó como investigadora en Mask Singer.

"Ese día llegó la policía a mi casa"

Con un currículum tan extenso, no cabe duda de que Paz Vega ha coincidido con multitud de rostros conocidos a lo largo de todos estos años. En su juventud, cuando daba sus primeros pasos como actriz, se ganó una gran fama de fiestera. No se perdía una noche de copas y en alguna ocasión la policía tuvo que desalojar su casa.

Así se lo contó a Pablo Motos durante su última entrevista en El Hormiguero: "Antes de las fiestas de Los Javis, eran muy conocidas las fiestas en casa de Paz Vega. ¿Es eso cierto?", le preguntaba, curioso, el presentador.

"Sí, si que es verdad que ha habido más de una fiesta en mi casa", ha reconocido Paz Vega. "Recuerdo una muy loca. Yo llegué al principio a Madrid, y me fue bien en 7 vidas y me pude comprar un apartamento estupendo en el centro. Y para hacer una fiesta de inauguración empecé a llamar a gente. Y de repente todo el mundo me decía que sí, aunque no me conocían ni nada, y de repente están en casa un montón de gente como Santiago Segura, El Gran Wyoming... No te voy a decir más nombres", ha continuado explicando.

"La cosa es que ese día llegó la policía a mi casa. A las cuatro o cinco de la mañana, no me acuerdo. Entonces yo los lancé a ellos a que 'aplacaran a las fieras", ha confesado, divertida. "¿Y abrieron y qué tal?", ha querido saber Pablo Motos. "Nos tuvimos que ir al final. O sea que fatal. Tuvimos que cerrar, se tuvo que ir todo el mundo... fatal".

Orson Salazar, su representante y marido desde 2002

Se enamoraron tanto que se dieron el 'sí, quiero' el mismo año que se conocieron. Fue en 2002 en Caracas, la capital de Venezuela, país natal de Orson Salazar.

"Fue él quien se hizo de rogar. Yo me quedé prendada", confesó en una entrevista con Bertín Osborne sobre su marido, que, además de coach y hombre de negocios, es su representante. El venezolano está detrás de Bululú Life, una empresa que nació en febrero de 2018 para organizar eventos con actores.

Dos bodas: una íntima y otra por la Iglesia

Se casaron por sorpresa solo tres meses después de conocerse pero lo cierto es que fue una boda totalmente privada. Tres años después volvieron a pasar por el altar y ya lo hicieron en una ceremonia religiosa. Llevan 20 años juntos y 17 casados por la Iglesia.

"Estábamos muy enamorados y queríamos una boda así, entre nosotros, sentir que uno estaba con el otro, sin todo el jaleo que se organiza con las grandes ceremonias, sin gente, sin revuelo. Yo hago las cosas así, cuido mucho lo que me importa. Hoy es distinto. Eso fue hace dos años y medio pero ahora queremos celebrar nuestra boda por la Iglesia. Soy creyente y quiero hacerlo a lo tradicional: de blanco, con invitados, banquete, puro", explicó Paz Vega en agosto de 2004 sobre los planes de la pareja. Nunca publicaron fotos de la ceremonia.

Aunque esas imágenes las guardan para ellos, lo que no esconden es su amor. Además del apasionado beso que protagonizaron en el videoclip de Residente, están sus declaraciones de amor como la que escribió Paz Vega en el 17º aniversario de boda. "... Y ya van 17 años a tu lado.. parece que fue ayer cuando te vi por primera vez y me cambiaste el rumbo.. juntos nos embarcamos en este viaje sin retorno.. y aquí vamos navegando, incansables, por el mar de nuestra vida.. te quiero un mundo, Orson Salazar ♥️".

Orson, Ava y Lenon, sus tres hijos

Son lo más importante de la vida de sus padres, que llaman a la familia que han formado 'la tribu'.

Ava es la mediana de los tres. El mayor, Orson, nació en 2007; Ava, en julio de 2009, y el pequeño Lenon, en 2010.

Ava es la más famosa. Ha hecho sus primeros pinitos como actriz: sale en La casa caracol (2021) y en el último capítulo de la segunda temporada de Paquita Salas (2018). También ha posado en la portada de una revista con Paz Vega, fue en septiembre de 2020.

Ninguno de los varones ha hecho pinitos en la actuación pero protagonizaron la portada de Hola! cuando nacieron. Este es el primer posado de Orson y este es el de Lenon, tras ellos llegaron muchas alfombras rojas de la mano de sus padres.

El verdadero nombre de Paz Vega

Paz Vega no se llama Paz Vega, se llama María de la Paz Campos Trigo. Lo dijo en la segunda gala de Mask Singer 2, cuando trataba de adivinar quién se escondía tras una de las máscaras.

Su nombre artístico no la relaciona con su padre, el banderillero y torero Manuel Campos, Campito, quien en 2004 confesó en una entrevista que le costó ver el primer beso de su hija en el cine. Se refería a Nadie conoce a nadie, así que con Lucía y el sexo debió de pasarlo todavía peor.

El apellido Vega se lo ha robado a su abuela materna. "El apellido Vega viene de mi abuela Antonina Vega. De la madre de mi madre, con la que siempre me he sentido identificada", explicó en una entrevista en televisión en 2019.

Aprovechó el programa para hablar de su madre, Paz Trigo, de la que dice es su gran referente. "Mi madre jamás ha salido de casa a ningún sitio que no sea ir con nosotros al cole. La imagen de mi madre en mi casa es la de una madre en la cocina o cosiendo. Ella para mí ha sido el gran referente, es la que me lo ha dado todo. La que me ha hecho físicamente y por dentro", le dijo a Cayetana Guillén Cuervo.