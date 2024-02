Pedro Almodóvar reflexiona sobre la muerte de Verónica Forqué: "Vi una persona que debía estar sufriendo"

Pedro Almodóvar ha sido el último invitado del programa No sé de qué me hablas de Mercedes Milá.

El director y la periodista han hablado largo y tendido sobre la vida, y también sobre la muerte. O, más en concreto, sobre el suicidio.

"A mí me cuesta entenderlo, la verdad", ha reconocido el responsable de títulos como Dolor y gloria o Volver, al que le ha parecido muy lógico el planteamiento de Mercedes Milá: "Una explicación inteligente".

La periodista entendió los motivos que explican un suicidio cuando ella misma atravesó una fuerte depresión: "No es que yo lo hubiese pensado pero entendí entonces que era dejar de sufrir".

"He ayudado a algunas personas, algunos padres que no entendían que su hijo se hubiera suicidado. Recuerdo perfectamente a unos que le decían: 'Usted piense que su hijo se ha suicidado porque no soportaba más el sufrimiento y para él la liberación era la muerte", ha recordado. "En el caso de Verónica me pasó lo mismo".

La reflexión de Mercedes Milá invitó a Pedro Almodóvar a expresar en alto un pensamiento sobre la actriz: "Hice tres películas con ella y en las últimas apariciones en las que la vi, no la reconocí. No era la persona con la que yo había trabajado. Era otra persona, absolutamente distinta en todas los sentidos. Verónica era una especie de ángel, era lo opuesto a eso y me desconcertó enormemente".

El día que se enteró de su muerte llegó a una conclusión con respeto a lo que había visto en televisión: "Era una Verónica que debía estar sufriendo".

Pedro Almodóvar y Verónica Forqué trabajaron juntos en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y Kika.