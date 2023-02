Piqué se pronuncia por primera vez sobre Shakira y los meses más duros de la separación

La ruptura de Shakira y Piqué sigue siendo uno de los temas más comentados de la actualidad. La propia cantante le ha dedicado varias canciones como Monotonía, Te felicito o la mismísima sesión con Bizarrap, en la que la colombiana no necesitó indirectas y atacó a su ex con términos tan repetidos como 'clara-mente' o 'sal-pique'.

Aunque ella sí se había pronunciado en varias ocasiones sobre cómo se sentía después de romper con el futbolista y que este se fuera con Clara Chía, el catalán jamás había hablado públicamente de esto y había optado por dejar el tema en un segundo plano para que no le afectara a su trabajo ni su vida personal.

Sin embargo, ha terminado rompiendo su silencio y ha explicado brevemente la actual relación que mantiene con la cantante después de la ruptura. Ha sido en un directo en TikTok junto al streamer John Nellis y concretamente ha hablado de ello cuando le ha preguntado quién era el contacto más conocido que tenía en la agenda del teléfono.

Ante esta cuestión, Piqué ha respondido: "Diría que... Shakira, que fue mi pareja. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no sea relacionada con fútbol".

Cómo han sido los últimos meses de Piqué

Esta ha sido la única vez en la que el catalán ha mencionado directamente a su ex, pero no ha sido el único comentario que ha hecho al respecto sobre cómo ha llevado el divorcio. "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones", le ha contado.

Y ha incidido en que estuvo tan estrenado durante este periodo que no llegó a ver ningún partido del Mundial de Qatar: "No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo".

Las primeras declaraciones de Piqué sobre Clara Chía

Aun así, todo parece que ahora la vida sonríe al exfutbolista, teniendo en cuenta que las cámaras de Europa Press lo pilló junto a su nueva novia paseando de la mano con actitud muy enamorada y, por primera vez, se atrevieron a hablar sobre ellos.

El periodista le preguntó sobre el supuesto ataque de ansiedad que la catalana sufrió al pasar a ser el centro de la actualidad y que la llevó a tener que ir a Urgencias de un hospital de Barcelona.

La pareja bromeó sobre ello: ¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Uf, por favor, de verdad", respondió el ex de Shakira en una actitud un tanto chulesca.

Además, se rumoreaba que el 7 de febrero es el cumpleaños de Clara, por lo que el comunicador quiso saber si era cierto y si tenían pensado hacer algo especial. Ellos se limitaron a reír y Gerard dijo: "¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana".