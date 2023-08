La polémica opinión de Ainhoa Cantalapiedra sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de Operación Triunfo 2002, ha desatado la polémica con su opinión sobreel beso sin consentimiento de Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial Femenino de Fútbol.

La cantante vasca acudió el martes a la presentación de la película Ninja Turtles: Caos Mutante y fue preguntada por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que ha llevado a Sumar, PSOE y PP a pedir la dimisión del dirigente.

"Es lo de siempre. ¿Por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso... ¿Qué tiene de raro?", le dijo al periodista de Europa Press, que le quiso aclarar cuál era la rareza de este asunto.

Al ser el presidente, una jugadora... "Supongo que será por felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia... Yo me preocupo más si hace así (gesto de dar un tortazo). Esto no, ¿no? Pero un beso, ¿por qué no? Amor, que viva el amor", añadió la cantante, que compartió una aún más polémica reflexión sobre quienes piden la dimisión del dirigente.

"¿Por darle un beso? No sé... No me voy a meter en camisa de once varas pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene da malo? No entiendo, ni ha abusado de ella... Yo creo que al final es cosa de dos, sobre todo", apuntó.

La cantante se despidió del periodista dando una última opinión: "Qué pena que los medios o la gente, no sé de quién es la responsabilidad, hagan más euforia, más bullicio del beso que de haber ganado algo tan importante como es un mundial. Triste".

El comunicado de Jenni Hermoso sobre el beso

Ainhoa Cantalapiedra compartió su opinión con los medios el martes 22 de agosto, dos días después de la final del Mundial y un día antes de que Jenni Hermoso decidiese romper su silencio y compartir su opinión sobre lo ocurrido en un comunicado. distribuido a través de su agencia de representación y la Asociación de Futbolistas Profesionales FUTPRO.

"A raíz de los acontecimientos sucedidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, involucrando al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar, nuestra afiliada, Jennifer Hermoso, quiere manifestar lo siguiente:

'Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.'

Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres.

Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. Hacemos también un llamado al Consejo Superior de Deportes para que, dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo.

FUTPRO rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables".