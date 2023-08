Así es Jennifer Hermoso: máxima goleadora de la Selección, su relación con Alexia Putellas y el polémico beso de Luis Rubiales

Tiene 33 años y lleva más de media vida jugando al fútbol. Jennifer Hermoso nació con el balón en los pies y la victoria en el camino. Era solo cuestión de tiempo que la jugadora de fútbol que empezó con 12 años en el Atlético Madrid alentada por su abuelo se convirtiera en campeona del mundo.

Lo ha hecho este domingo 20 de agosto, en Sídney, acompañada de sus 22 compañeras y de todo un país siguiendo de cerca cómo España volvía a lograr el título 13 años después del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Hermoso es una de las más veteranas jugadoras de la Selección española —junto a Irene Paredes y Alexia Putellas— de la que empezó a formar parte en 2012. Esta Copa del Mundo es el hito que culmina los objetivos de una carrera deportiva de auténtico y evidente éxito: es una de las jugadoras consideradas mejores del mundo, a pesar de que su nombre haya copado casi el mismo número de titulares que el enunciado de la victoria "Campeonas del mundo" por el polémico beso en la boca que le dio, en la final, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El único sueño de Jennifer Hermoso: ser futbolista

"Todos los vídeos que tengo en casa desde que gateaba era con pelotas de fútbol. Yo soñaba con bajar a la calle con mi balón, mi bocadillo de mortadela y no soñaba mucho más", cuenta en su entrevista con Culto Fútbol.

Con la camiseta del Atlético de Madrid, Hermoso, que se considera una futbolista de barrio —del que nació, Carabanchel—, marcó en 2004 su primer gol. Un equipo del que declara: "Me enseñaron toda la base que tengo". Fue la inauguración de una ristra de goles que parecería eterna y convertiría a la delantera en una pichichi años después.

Su trayectoria es una sucesión de logros: sus espaldas aguantan el peso de la victoria de una Champions League y cinco Copas de la Reina con el Fútbol Club Barcelona, siete campeonatos de liga, cinco con elFútbol Club Barcelona, y dos más con el Rayo Vallecano de Madrid y el Atlético de Madrid y una Copa de Francia con el París Saint-Germain.

En 2022, Jenni dejó el Barça para fichar por el Pachuca Femenil, en México.

Máxima goleadora histórica de la Selección española

Hermoso acumula logros colectivos, pero también tiene otros muchos personales.

La de Carabanchel ha obtenido el galardón a máxima goleadora del campeonato español en cinco ocasiones. En 2020 se convirtió en la máxima anotadora histórica del Fútbol Club Barcelona tras superar los 123 goles de la madrileña Sonia Bermúdez, y un año después logró el título de mayor goleadora histórica de la selección española, con 42 goles en 82 partidos oficiales.

En 2021 recibió el Balón de Plata como segunda mejor jugadora del planeta y los medios de comunicación han valorado a la jugadora como una de las mejores del mundo, como lo hizo The Guardian.

"También he tenido que dejar muchas cosas de lado para lograr lo que he conseguido. He estado en el mejor momento de mi carrera y marcando muchos goles y he sido la mejor delantera del mundo, pero cuando no marcas al mes siguiente parece que ya no eres nadie, y esa parte sí que es muy difícil", declaraba en la citada entrevista Hermoso. "Nadie me ha regalado nada".

Su juego en esta Copa del Mundo 2023 ha dejado tres goles y dos asistencias, que le ha dado el Balón de Plata del torneo.

Jenni Hermoso y Alexia Putellas, más allá del fútbol

Más allá de los rumores que apuntaron a una posible relación entre las dos futbolistas, lo que sí es cierto es que Jennifer Hermoso y Alexia Putellas tienen una estrecha amistad. Los dos jugadoras protagonizaron una de las fotos más emotivas del Mundial femenino de futbol tras conseguir el pase a semifinales.

Las amigas se conocen desde 2013, cuando Hermoso fichó por el Barça. Juntas han compartido grandes momentos y a pesar de que se fue del equipo en 2022, Jenni sigue celebrando los triunfos de Putellas como si fuesen propios.

"Lo mejor está llegando, pero aún queda mucho por hacer. Orgullosa", escribió en Instagram cuando Putellas recibió el premio The Best en 2022.

El polémico beso que le ha dado Luis Rubiales, presidente de la RFEF

La victoria de la Selección española en el Mundial femenina de fútbol se enturbió con el bochornoso espectáculo que dio su propia celebración.

Tras la final contra Inglaterra, el equipo festejaba el triunfo cuando una imagen comenzó a nublar los titulares en la prensa: el beso en la boca sin consentimiento de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Hermoso, a modo de celebración.

El revuelo ocasionado ha hecho que Rubiales se justifique, tras insultar la mañana del mismo lunes 21 de agosto, un día después de la victoria, a quienes cuestionaron su gesto de celebración. "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. [...] Ha sido en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención y sin ninguna mala fe". Para luego añadir: "Si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra".

Un bochornoso gesto que ha nublado el foco de atención: que la Selección española de fútbol ha vuelto a convertirnos en campeones del mundo.