Las polémicas de los Premios Ídolo: críticas a Tamara Gorro y el enfado de María Pombo

El Gran Teatro de Príncipe Pío de Madrid acogió este jueves por la noche la segunda edición de los Premios Ídolo, unos galardones creados por Dulceida -pionera en el mundo de las redes- con los que reconocer el talento y entrega de los creadores de contenido más conocidos del país.

Por la alfombra roja pasaron personalidades tan conocidas como Laura Escanes, Edurne, Madame de Rosa, Paco León, Jessica Goicoechea, Mario Vaquerizo, Ana Milán, Leticia Dolera y un sinfín de influencers y creadores de todo tipo. De los que no se pierden una fashion week, de los que hacen realities, streamers como Mr Jagger o incluso podcasters como La Pija y la Quinqui, que se llevaron el premio Ídolo al Mejor Podcast. Eva Soriano, presentadora de Cuerpos Especiales, se llevó el Premio Ídolo Humor.

Y como en todos los saraos de este tipo, las críticas no tardaron en flocerer. Una de las más perjudicadas ha sido Tamara Gorro, que eligió ponerse una calva postiza para, según sus declaraciones para "homenajear" a los enfermos de cáncer y pedir más investigación para su prevención y cura.

Sin embargo, esta supuesta reivindicación no ha sido bien recibida entre los usuarios de las redes, que han tachado a Gorro de "frívola" y han criticado que utilice una causa tan importante para, según ellos, ganar protagonismo y sumar likes en sus redes.

No son pocos los mensajes que critican la elección estilística de la influencer. En Twitter se cuentan por centenares los mensajes que han censurado tanto el look elegido como el mensaje que buscaba transmitir con él.

María Pombo carga contra uno de los nominados

Otra de las invitadas que ha puesto el grito en el cielo acerca de la organización de los Premios Ídolo ha sido María Pombo.

La influencer, que había cancelado su asistencia al evento semanas antes por motivos personales, acudía a sus stories de Instagram para aclarar que no estaba de acuerdo con la elección de algunos nombres de los personajes nominados y que este era el motivo real de su ausencia.

"Me habría encantado estar en los Premios Ídolo esta noche apoyando a amigos y profesionales de Instagram. Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir por un tema personal con uno de los nominados a una categoría, que a mi parecer le queda muy grande. Un creador de contenido que creció en seguidores gracias a insultarnos, a mi y a mi hermanas, tachándonos de FASCISTAS, palabras textuales con las que nos describía, algo que me parece MUY GRAVE", decía desde su perfil de Instagram.

María Pombo asegura que uno de los nominados en estos Premios Ídolo fue también instigador de una ola de odio hacia ella y sus hermanas, a las que tildó de fascistas. Aunque no da nombres, algunos usuarios se han atrevido a especular con que se trate de Telmo Trenado, un influencer vasco que se dedica a hacer contenido de humor.

"El hate que generó hacia mi familia, es un tema que he llevado a tratar en terapia. Cuando esta persona hacía "humor" a nuestra costa, los insultos que teníamos que aguantar eran constantes, e insisto que me encantaría estar ahí apoyando a todos los que dan sentido a esta profesión. Pero algo que jamás toleraré es el hate y el bullying de cualquier tipo y hacia cualquier persona. La gente que critica y humilla a cualquier persona, no se merece premios ni adulaciones", terminó.