El polémico vídeo de Lindsay Lohan intentando llevarse a dos niños de una familia sin hogar

Lindsay Lohan ha protagonizado uno de los vídeos más polémicos y virales del momento.

En directo, a través de Instagram, la actriz mostró una conversación con una familia de refugiados sirios que vivía en la calle, en Moscú (Rusia). Sin embargo, la situación se le fue de las manos y acabó indignando a la familia, pero también a las redes sociales.

En el vídeo se puede ver como baja del coche y se pone hablar con ellos, preguntándoles si les puede ayudar o si necesitan algo. Sin embargo, el momento más comentado es cuando Lohan se ofrece a llevarse a los niños al hotel, para que se diviertan y vean películas, y se dirige directamente a uno de ellos, diciéndole "No deberías dormir en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo".

Asimismo, la joven también increpa a los padres, con frases como "Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo. Luego ya volverán".

La situación se vuelve todavía más tensa cuando los adultos no aceptan que Lindsay Lohan se lleve a los menores y ella sigue insistiendo. Y, tras varios comentarios ofensivos, la familia recoge sus cosas y se va. Esta reacción molesta todavía más a la actriz, que empieza a perseguirles y a acusarles de tráfico infantil. "No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes sois", grita y la madre de los menores aparta el móvil de Lohan para que no les grabe más. Segundos más tarde, ambas acaban en una disputa.

Tras el incidente, Lindsay Lohan explica a la cámara que está en estado de shock y asustada.

La actriz ha recibido críticas por su actitud. En las redes sociales la acusan de intento de secuestro y de no respetar a las personas.