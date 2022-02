El práctico truco por el que Dabiz Muñoz cuece la pasta con aceite de oliva

NO ES PARA QUE NO SE PEGUE

Dabiz Muñoz ha publicado una de sus peculiares y sabrosas recetas en redes sociales. En esta ocasión, se trata de un plato de pasta que ha dedicado a su padre: "Una pasta original, fácil, sorprendente y brutalísima, puro sabor y potencia por los cuatro costados. Pocas cosas saben mejor que cuando cocinas inspirado en tu padre…"

En el vídeo, el cocinero ha explicado que cuando era pequeño su padre le preparaba un sándwich de doble capa y dentro llevaba "chicharrones de cerdo sofrititos, con una salsa picante que estaba de la leche".

El chef ha empezado haciendo el sofrito con aceite, ajo, zanahoria y chile, al que ha dejado las pepitas para que se especialmente picante, para añadir después tomate triturado crudo, sin ningún tipo de aditivos ni azúcares. Después, le ha agregado vino tinto, un pellizco de azafrán y sal y pimienta.

Aceite de oliva para cocer la pasta

Con el sofrito haciendo "chup chup", como dice Dabiz, se ha dispuesto a cocer la pasta. A la olla con agua le ha echado sal y un chorro de aceite de oliva, algo que los expertos de la pasta rechazan porque aseguran que la grasa se puede adherir a la pasta y modificar su sabor y textura.

Sin embargo, Muñoz explica por qué lo hace: "El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue, como se piensa todo el mundo. El aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita cuando empieza a cocer, no se os salga el agua por fuera y se rebose. Esto crea una peliculita por encima del agua, y la pasta se va a cocer sin que se os salga".