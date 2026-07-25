Predicciones de La Velada del Año VI: quién ganará cada combate

A pocas horas de que suene la campana de La Velada del Año VI en el estadio de La Cartuja de Sevilla, los seguidores del evento de Ibai Llanos ya tienen a sus favoritos. La página oficial del evento ha vuelto a ser el espacio elegido por los fans para determinar cuáles son sus favoritos en cada combate y aquí indicamos quienes son los boxeadores que llegan en mejor forma para sus enfrentamientos.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El periodista Edu Aguirre parte como favorito en el combate inaugural. Los usuarios confían ha otorgado un 64 % de los votos para el español, mientras que el argentino Gastón Edul suma el 36 %. El duelo llega además cargado de morbo tras la rivalidad deportiva entre España y Argentina vivida durante el último Mundial.

Fabiana Sevillano vs La Parce

Fabiana Sevillano obtiene un 76,2 % de los apoyos frente al 23,8 % de La Parce, con la española contando con el respaldo mayoritario del público y convirtiéndose en una de las favoritas más claras de toda la cartelera.

Clersss vs Natalia MX

Parece que existen pocas dudas entre los aficionados de cara al combate que enfrenta a Clersss y Natalia MX, dominando las predicciones con un contundente 82,4 %, mientras que Natalia MX apenas llega al 17,6 % de los votos, siendo uno de los enfrentamientos más desequilibrados según las encuestas.

Lit Killah vs Kidd Keo

Si hay un combate que parece decidido antes de empezar según los seguidores, es este. Lit Killah arrasa con un 87,9 % en las porras de los fans, dejando apenas un 12,1 % para el rapero Kidd Keo, siendo el porcentaje más amplio de toda La Velada del Año VI.

Alondrissa vs Angie Velasco

El combate entre Alondrissa vs Angie Velasco es uno de los más equilibrados de la jornada, ya que la puertorriqueña parte con una ligera ventaja gracias al 56,8 % de los votos, mientras que Angie Velasco se acerca con un 43,2 % de favoritismo en los pronósticos

Viruzz vs Gero Arias

Después de sus exitosas actuaciones en anteriores ediciones, Viruzz no consigue convencer a los aficionados, que dan como favorito a Gero Arias con el 74 % de los apoyos frente al 26 % del español, uno de los mayores vuelcos respecto a la percepción que existía meses atrás.

Samy Rivers vs RoRo

Este es uno de los combates femeninos más esperados. Samy Rivers reúne el 68,1 % de los votos, mientras que RoRo obtiene el 31,9 % a pesar del espectacular cambio físico mostrado por la creadora española durante su preparación.

Marta Díaz vs Tatiana Käer

Marta Díaz lidera las predicciones con un 55,1 % de cara a su combate contra Tatiana Käer, que sigue muy de cerca a la influencer con un 44,9 %, por lo que cualquier detalle podría inclinar la balanza durante el combate.

Plex vs Fernanfloo

Fernanfloo acumula un 70,8 %, siendo el favorito de los usuarios, dejando con un 29,2 % de los votos a Plex, que buscará dar una de las grandes sorpresas de la noche.

IlloJuan vs TheGrefg

El combate estelar será, al mismo tiempo, uno de los más imprevisibles. IlloJuan llega con ventaja en las votaciones gracias al 61,3 % de los apoyos, mientras que TheGrefg, campeón de la pasada edición, suma un 38,7 %. La diferencia existe, pero está lejos de ser definitiva, lo que convierte al 'main event' en uno de los duelos con mayor incertidumbre de toda La Velada del Año VI.