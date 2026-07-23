Laura Pausini contesta a las críticas de los argentinos por la letra de 'Desire' en la final del Mundial: "El odio no debe ganar"

Laura Pausini fue una de las protagonistas musicales de la final del Mundial 2026 el pasado domingo 19 de julio. La italiana participó en la gala de clausura donde cantó Desire, el himno oficial de la FIFA, junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Sin embargo tras la victoria de España ante Argentina, la cantante se ha visto envuelta en una polémica, después de que muchos usuarios de redes sociales asegurasen que la estrofa en la que menciona al diablo le envió "malas energías" a la selección albiceleste.

Esta teoría conspiranoica ha escalado rápidamente y ha desembocado en una ola de hate masivo a Laura Pausini. La cantante se ha visto obligada a pronunciarse en redes sociales para denunciar la difusión de bulos en Internet y aclarar el verdadero significado de Desire.

"Desde que existen las redes sociales me pregunto cómo haremos para sobrevivir a tantas falsedades, tantas mentiras", así comienza el vídeo que publicó en sus historias de Instagram. "Es un día muy feliz para mí, porque lo que hemos vivido en Nueva York cantando Desire fue increíble, ver a toda la gente que nos rodeaba, era exactamente el significado de Desire", continuó.

Pero, ¿qué dice la canción? Tal y como explica la artista en el vídeo, Desire gira en torno a la idea de que el amor gane al odio: "El odio está representado figurativamente por la palabra diablo, porque el diablo es odio (...) Y la canción dice, "cuando el diablo nos mire, tendremos valor", el valor de ir a luchar contra eso, contra el odio".

Pausini, que ha confesado que no entiende cómo se puede malinterpretar la letra, aseguró que la canción "además de no querer ofender a nadie, al contrario, quiere dar amor, quiere dar luz, quiere dar paz".

"Cantarlo en un partido de fútbol tan importante, en frente de tantas personas, fue necesario porque el odio no debe ganar. Pero míranos, aquí estamos hablando de eso. Hablando de que algunas personas, que tienen la capacidad de hablar a miles de personas que le siguen en redes sociales, están hablando de una cosa falsa", añadía.

"Yo trato de ser siempre muy directa cuando es posible, muy gentil, y no me gusta que hablen de mi de una manera equivocada y de una manera que representa lo contrario a lo que soy", ha concluido la artista.

Rosalía, también afectada por Argentina

Laura Pausini no es la única artista que se ha visto envuelta en una polémica con el público argentino después de la final del Mundial. Tras la victoria de España, Rosalía reposteó un TikTok de Mia Khalifa con el audio de La Perla en el que la actriz escribía "Cómo suena ahora que las perlas han sido derrotadas". El vídeo no sentó nada bien a los fans de Argentina y no dudaron en mostrar su desencanto en redes sociales.

Ante las críticas, la catalana, que actuará en Buenos Aires dentro de muy pocos días, se disculpó en su perfil de Instagram. "Le di a compartir porque salía La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió sobre una bandera de Argentina en sus stories.