Moda, gastronomía y arte: así será el estadio Shakira en su residencia de conciertos en Madrid, con ocho espacios multiculturales

Shakira prepara un despliegue sin precedentes en España. La artista dará una residencia de conciertos entre septiembre y octubre de este 2026 con 12 shows programados en Madrid, como forma de cerrar por todo lo alto Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Si bien artistas como Bad Bunny han reservado un mismo espacio para hacer una serie de conciertos, el caso de la colombiana es único en nuestro país: la artista tendrá su propio estadio, el estadio Shakira, en el Music Iberdrola del barrio de Villaverde. Y, tal y como prometía, no será un espacio tan solo para acoger los shows musicales de artista.

Este viernes 24 de julio Europa FM ha asistido a un encuentro con medios en el que se han dado más detalles de este recinto, creado especialmente para la residencia de conciertos de La Loba. Pino Sagglioco, presidente de Live Nation, ha presentado este novedoso concepto, destacando que será "un espacio de interculturalidad e integración". "Un espacio donde la música une lo que nos hace especiales y orgullosos", ha recalcado.

"Está estructurado en ocho experiencias"

Uno de los arquitectos del proyecto, Joao Albuquerque (del estudio BIG), ha explicado punto por punto la estructura, que será toda "Una celebración de la cultura latina": "Está estructurado en ocho experiencias. Esta experiencia está construida en un árbol en la que cada rama es una experiencia cultural única en la que todo se converge en el tronco del Macondo Park".

Ocho zonas muy diferenciadas en la experiencia Shakira

Espacio de arte, cine y literatura, gastronomía, moda, espacio infantil 'Macondito', zona vip y fan zone y, por supuesto, el escenario. Desde el comienzo en la entrada cada zona delimitada por un color se abrirá paso con distintos caminos, con el lema 'Es latina' al entrar al recinto. El eje central será ese árbol con la plaza Macondo como "un espacio de celebración" de unión. Eso sí, la zona vip tendrá su propia entrada al recinto.

La entrada a Macondo Park de Shakira | Live Nation

Las zonas naturales también tendrán su hueco: parques y zonas con vegetación para poder disfrutar del ambiente. Las estructuras modernas e iluminadas formarán parte de todo el espacio.

También habrá experiencia con "artistas latinoamericanos y autores" en el área del cine y la literatura. El espacio de moda tendrá una azotea para ver todo el recinto. Por su parte, las zonas de fans serán destinadas a compartir la experiencia Shakira. También habrá chefs latinoamericanos en el punto de gastronomía, "cocineros amigos de Shakira, que son muchos", para reivindicar los platos de toda Latinoamérica.

El presidente de Live Nation ha sido claro: "Se trata de esa celebración europea de latinidad, España es latina y queremos que este recorrido sea cultural, con experiencia culinaria con gastronomía de todos los países, latinoamericanos, todo lo que son las propuestas de productores y escritores latinoamericanos... Es una manifestación de lo que nosotros queremos en el mundo, pero en el espacio Shakira".

La finalidad de este despliegue "es celebrar la vida de manera empática". "Es una experiencia de vivir más allá de un simple concierto o de escuchar música", insiste Pino.

Un precedente en la música en directo y la multiculturalidad

Pino advierte que a partir de ahora podrá cambiar el concepto de música en directo: "Macondo Park va a ser para nosotros un antes y un después, y nos pondrá un foco a nivel mundial para entender más que nunca que los latinos somos muy importantes y tenemos un sitio y un corazón que late que en este caso la música hace mucho más emotivo".

El Macondo Park de Shakira en Madrid | LUCÍA ORTEGA

El horario y capacidad del Macondo Park

Todo este espacio se ha hecho para que la gente venga un poco escalonada. Abrirá a las 12h para cerrar dos horas después del final del concierto, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, con el fin de disfrutar antes y después de todo lo que ofrece el recinto además de la música en directo.

Los conciertos de Shakira se prevé que empiecen alrededor de las 20:30 horas.

El recinto tiene una capacidad de 50.000 personas. En cuanto a visitar el espacio sin entrada de concierto, en principio estaría reservado para los estudiantes, no para cualquiera que esté interesado en acceder. "Estamos mirando con las instituciones de que de lunes a jueves, estando el espacio cerrado, los colegios puedan visitar el espacio Macondo", ha contado Pino.

"Es un espacio efímero, cuando esta experiencia acabe desaparecerá, como todas las cosas con magia se terminan", adelanta el presidente de Live Nation España.

Nuevas entradas VIP

"El lunes se pondrá a la venta la experiencia VIP, una experiencia a un jardín en una terraza a parte", han confirmado. El presidente de Live Nation ha defendido que estos paquetes son necesarios para dar un servicio demandado hoy en día, y que tendrán un precio de los 550 euros hasta los 750 euros.

Cartel de la residencia de conciertos de Shakira | Live Nation

Estos son todos los conciertos de Shakira en Madrid con el final de gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: