María Becerra defiende a Argentina ante la polémica tras el Mundial: "Lo que dicen de nosotros no son más que palabras de odio"

María Becerra se convirtió en una de las protagonistas de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. Y es que la artista se encargó de cantar el himno de su país, envuelta en un personalizado vestido de los colores de la Albiceleste.

Desde que se disputó este importante partido en el MetLife de Nueva York, las redes sociales se han vuelto de controversias tanto por el resultado como por el posicionamiento de celebrities con los equipos. Y también se ha armado revuelo por la actitud de la selección argentina en el campo de fútbol, lo que ha provocado duras críticas a todo el país.

Ante esta situación, María Becerra ha salido en defensa de su patria de distintas maneras. La primera de ellas ha sido a través de un post de Instagram, donde la intérprete de Neumático ha compartido un carrusel de imágenes del día de la final, momento en el que se sintió de lo más emocionada por rodearse de personalidades como Tom Cruisse y, sobre todo, por representar así a su país.

"No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto", expresa junto al post. Y tiende su mano al resto del mundo: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa".

"Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", termina el comunicado.

La bandera argentina en su concierto en Barcelona

Pese a haberse traslado a Estados Unidos para cantar el himno de su país, María Becerra está en plena gira por España, y este 22 de julio la artista se subió al escenario del Barts Festival de Barcelona, donde quiso dejar claro su mensaje.

En mitad del show, la artista sacó la bandera albiceleste, con la que bailó y paseó por el escenario ante una bonita ovación de su público español.