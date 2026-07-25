Quiénes son los finalistas de 'La Voz Kids' de Ana Mena, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne

La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches | Roberto Sastre

Ocho son los concursantes que se batirán el puesto a mejor voz de España en la final de La Voz Kids de este 25 de julio. Te contamos quiénes son.

¡La Voz Kids ya tiene a sus finalistas de este 2026!

Este viernes se ha disputado una semifinal de lo más emotiva, en la tensión la tensión no ha faltado, pero también ha sido amenizada recordando los mejores momentos de la edición y a golpe de música. Y es que artistas como Bustamante, Abraham Mateo y La La Love You han dado su dosis musical en esta gala como antesala de la gran final.

En la semifinal han sido escogidos los ocho finalistas de La Voz Kids 2026, dos por cada equipo. Y estos son los concursantes que han pasado a la gran final de este sábado 25 de julio:

Luis Fonsi

Público: Evolett

Evolett, talent de La Voz Kids | Roberto Sastre

Coach: Triana

Triana, talent de La Voz Kids | Roberto Sastre

Ana Mena

Público: Erick

Erick, talent de La Voz Kids | Roberto Sastre

Coach: Marco

Marco, talent de La Voz Kids | Roberto Sastre

Antonio Orozco

Público: Eduardo

Eduardo pone en pie a los coaches con una brillante versión de ‘Soy minero’ en La Voz Kids | Roberto Sastre

Antonio Orozco: Leire

Leire en La Voz Kids | Roberto Sastre

Edurne

Público: Mia

Mia en La Voz Kids | Roberto Sastre

Edurne: Martina