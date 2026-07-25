Todo sobre La Velada del Año VI: quién pelea, a qué hora empieza y actuaciones

La Velada del Año VI vuelve a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento en online con una nueva edición del evento organizado por Ibai Llanos combinando boxeo, música y puro show para más de 80.000 espectadores en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

¿Cuándo es y a qué hora empieza La Velada del Año VI?

La sexta edición se celebra este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a las 19:30 horas (hora peninsular de España). Un horario especialmente elegido para evitar las altas temperaturas de la capital andaluza, permitiendo que los combates y conciertos se prolonguen hasta bien entrada la madrugada.

¿Dónde ver La Velada del Año VI?

Tal y como viene siendo habitual en otras ediciones, la retransmisión del evento podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

Orden de los combates de La Velada del Año VI

Este año habrá diez enfrentamientos entre creadores de contenido, siendo la edición con mayor presencia femenina hasta la fecha.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

RoRo vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

¿Quién actúa en La Velada del Año VI?

Además del boxeo, la música vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la noche a través de las actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo formado por Lucho RK y La Pantera Sien embargo, el creador de contenido vasco aún se guarda varios ases bajo la manga con otros cinco artistas sorpresa por anunciar.