Todo sobre La Velada del Año VI: quién pelea, a qué hora empieza y actuaciones
La espera ha llegado a su fin. La Velada del Año VI reunirá este sábado a algunos de los streamers más populares del panorama hispanohablante en una noche que combinará boxeo, actuaciones musicales y mucho espectáculo.
¿Quiénes podrían ser los artistas sorpresa de 'La Velada del Año VI'?
Predicciones de La Velada del Año VI: quién ganará cada combate
La Velada del Año VI vuelve a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento en online con una nueva edición del evento organizado por Ibai Llanos combinando boxeo, música y puro show para más de 80.000 espectadores en el estadio de La Cartuja de Sevilla.
¿Cuándo es y a qué hora empieza La Velada del Año VI?
La sexta edición se celebra este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a las 19:30 horas (hora peninsular de España). Un horario especialmente elegido para evitar las altas temperaturas de la capital andaluza, permitiendo que los combates y conciertos se prolonguen hasta bien entrada la madrugada.
¿Dónde ver La Velada del Año VI?
Tal y como viene siendo habitual en otras ediciones, la retransmisión del evento podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.
Orden de los combates de La Velada del Año VI
Este año habrá diez enfrentamientos entre creadores de contenido, siendo la edición con mayor presencia femenina hasta la fecha.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- ViruZz vs. Gero Arias
- RoRo vs. Samy Rivers
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
¿Quién actúa en La Velada del Año VI?
Además del boxeo, la música vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la noche a través de las actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo formado por Lucho RK y La Pantera Sien embargo, el creador de contenido vasco aún se guarda varios ases bajo la manga con otros cinco artistas sorpresa por anunciar.