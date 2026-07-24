¿Quiénes podrían ser los artistas sorpresa de 'La Velada del Año VI'?

La Velada del Año VI ya está aquí. El evento de Ibai Llanos vivirá su sexta edición este sábado 25 de julio en La Cartuja de Sevilla, donde el boxeo y la música se volverán a dar la mano.

Una cita ineludible para los fans de estos streamers como Yo Soy Plex, IlloJuan, Roro o Marta Díaz, que disfrutarán de los enfrentamientos, pero también de las actuaciones musicales, que no son pocas.

Sin embargo, Ibai ha conseguido que esta celebración no solo se haya convertido en un espectáculo para los fans de los combatientes, sino en un verdadero festival de música en el que actúan algunos de los cantantes más destacados del momento.

Después de tener muy en ascuas a sus seguidores, Ibai anunció a Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA como los artistas principales del evento. Pero a ellos se unirán cinco nombres más, convirtiéndose así en artistas sorpresas de la cita deportiva.

"Algunos saldrán con los boxeadores a la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla", desveló el streamer organizador, por lo que aún queda margen para especular acerca de qué artistas actuarán ante el público de La Cartuja en La Velada del Año VI.

Artistas La Velada del Año 6 | .

Basándonos en los rumores por redes sociales y en las agendas de algunos cantantes, analizamos qué invitados sorpresa podrían aparecer en el evento de boxeo este año:

Aitana

Aitana fue una de las artistas principales en La Velada del Año V con un show propio que se recuerda a día de hoy. Ese año, la cantante estaba de lo más nerviosa por el combate de su pareja, Plex, y rápidamente se descartó que fuera a cantar en la salida del participante hasta el ring. Pero, ¿podría haber cambiado de opinión este año la catalana y prestarse a acompañar su novio con su voz?

Lo que sí se espera es que Aitana esté acompañando a Plex indudablemente desde el público de La Cartuja.

L0rna

Lejos de marcar distancia y crear expectación, la influencer Fabiana Sevillano compartió un vídeo cantando junto a la trapera L0rna, y los rumores no tardaron en llegar de que la artista podría acompañar a la sevillana en su salida al ring en La Cartuja.

La propia creadora de contenido se pronunció sobre ello en una alfombra roja, y dejó la idea en el aire: "La gente se ha vuelto loca con la L0rna y conmigo, pero si tú atas cabos, L0rna, ese día, creo que está en un festival. Así que no van por ahí los tiros". La luchadora se refiere al Revés Festival de Cullera, Valencia, donde actuará la cantante el mismo día del combate. Así que, a no ser que haya muchas horas de diferencia, la trapera no aparecerá en La Velada.

Ana Mena

Puesto que la influencer Marta Díaz es otra de las luchadoras de La Velada del Año VI, muchos especulan ante la posibilidad de que sea Ana Mena quien la acompañe hasta el ring. Y es que a ambas las une una bonita amistad de la que presumen en redes sociales muy frecuentemente, pero sobre todo su relación se hizo de lo más viral en un cumpleaños de la creadora de contenido, en el que la malagueña gritó y bailó junto a la cumpleañera, lo que fue recreado como un trend durante las siguientes semanas.

Es por ello que se rumorea sobre una escena similar para homenajear ese momento minutos antes del combate de Marta Díaz contra la influencer Tatiana Kaer.

Lola Índigo

Un caso parecido al de Aitana es el de Lola Índigo. Como pareja de otro de los participantes que luchan en el ring, IlloJuan, el nombre de la granadina se especula entre las posibles sorpresas musicales de la noche. A diferencia de Aitana, la artista no ha expresado nervios y ansiedad por que su pareja se pelee en el ring, por lo que podría dejar a un lado esas emociones para acompañar al streamer en su salida del combate.

Y es que cabe recordar que IlloJuan retransmitió por Twitch el proyecto musical de Lola Índigo, GRX La Feria, en mayo, por lo que ahora la intérprete de La Reina podría 'devolverle el favor' cantando junto a él. Si no fuera el caso, su nombre también se baraja para cantar junto a Lucho RK su colaboración El Bachatón de la L.

Quevedo

El foco de las sorpresas también está puesto en Quevedo. El artista está prestándose a las apariciones inesperadas últimamente, como lo hizo en el ultimo concierto de Bad Bunny en Madrid o en el show de Aitana en las Palmas de Gran Canaria a ritmo de Gran Vía. Pero en este caso lo que lo podría llevar a actuar en La Velada del Año VI es su vínculo con dos artistas confirmados: Lucho RK y La Pantera.

los tres artistas son de Gran Canaria y pertenecen al mismo círculo de músicos Entre ellos se conocen desde antes de alcanzar la fama y se apoyan mutuamente. Incluso se les ha llegado a llamar 'Los Rookies', un grupo informal de artistas que impulsó la nueva escena urbana canaria. Además, Quevedo fue una inspiración para los otros dos artistas. El éxito de Cayó la Noche Remix, que une a los tres, abrió muchas puertas a la música urbana hecha en Canarias.

Además, los cantantes tienen otras colaboraciones, como GUAYA y HALO. Y no hay que olvidar la buena relación entre Quevedo e Ibai para prestarse a aparecer por sorpresa en La Cartuja.

Bad Bunny

El gran nombre que lleva meses barajándose para la Velada es el de Bad Bunny, aprovechando su tour por Europa. Eran tales los rumores que hasta el propio Ibai Llanos se pronunció al respecto: "Me encantaría que viniera, pero lamentablemente no vendrá a La Velada ni creo que vaya a nada que no sea su tour".

No obstante, Ibai y Bad Bunny han tenido varias charlas públicas de promoción, por lo que muchos creen que el puertorriqueño podría actuar como la gran sorpresa de la noche en La Cartuja.