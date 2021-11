La pregunta que cabreó a Omar Montes y lo llevó a cortar una entrevista

Omar Montes está en plena promoción de El principito es Omar Montes , su nueva docuserie que se estrena el próximo viernes 12 de noviembre. El de Carabanchel no para de dar entrevistas, aunque no todas con preguntas de su gusto. De hecho, hubo una que le sacó de quicio y decidió cortar la charla. "Con este ya se ha acabado. ¿Me has escuchado?" , le dijo al periodista.

Omar Montes es El principito y decide cuándo tiene que terminar una entrevista. Si una pregunta no le gusta, frena en seco.

Es lo que le pasó a un compañero de la web de Vertele, que entrevistó al de Carabanchel con motivo del lanzamiento de El principito es Omar Montes, su nueva docuserie que se estrena el próximo viernes 12 de noviembre en Amazon Prime Video.

Hubo una cuestión que con le gustó y decidió cortar en seco.

— Este no me gusta, con este ya se ha acabado. ¿Me has escuchado?

— ¿Vas a cortarme la entrevista?

— Sí. Hala, muchas gracias, guapo.

La pregunta que enfadó a Omar Montes

¿Y cuál es la pregunta que no gustó a Omar Montes? El rapero, concursante de GH VIP 6, no quiso hablar de un episodio que protagonizó dentro de la casa. Omar fue acusado de incitar al abuso sexual.

Una noche tras una fiesta, el de Carabanchel animó a su compañero Asraf Beno a aprovecharse de las copas de más de Miriam Saavedra, visiblemente borracha, y meterse con ella en la cama.

"Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere... (hace un movimiento con la mano). Qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas, o qué, hermano? Te está diciendo que la vas a...", le dijo.

Más sensato y respetuoso, Beno le respondió con un "ni de coña".

"No me van estas cosas. Yo quiero que descanse y ya está. Como amigo quiero que se duerma... Ha discutido con todos. Quiero que descanse...que no busque líos", añadió.

El comentario de Omar puso a la audiencia en pie de guerra y un mes después tuvo que intervenir la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores).

Lo curioso es que Omar sí ha hablado en una entrevista con El Mundo en septiembre de 2020: "Estaban tonteando, pero no se decidían. Así que le dije a Asraf 'anda, túmbate con ella'. Lo hice para fomentar el amor".