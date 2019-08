Una presentadora acusa a Katy Perry de acosarla sexualmente

Tras la denuncia del modelo Josh Kloss, Katy Perry ha sido nuevamente acusada por otro acoso sexual. Esta vez la denunciante ha sido Tina Kandelaki, una presentadora rusa que ha confesado que la intérprete de 'Dark Horse' intentó besarla y tocarla en una fiesta.

"En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry y ella estaba bastante bebida, me eligió a mi como objeto para manifestar su pasión", relata la joven, quien se negó en seguirle el juego a la artista, por lo que finalmente la dejó en paz. Según Kandelaki, la cantante encontró a alguien con quien darse "besos, abrazos y bailes sucios".

Tina Kandelaki ha querido hacer público este acoso sexual después de enterarse de que el modelo Josh Kloss también la denunciara.

"Por lo que pude ver, no hubo víctimas en la fiesta, pero no me sorprendería la ola de fanáticos infelices que durante años han llevado este sentimiento dentro de sí mismo y ahora se han acordad de aquella dignidad pérdida", concluye la presentadora.