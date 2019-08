Ariana Grande le da un regalo sorpresa a Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry ha confirmado que Ariana Grande es una persona cercana, humilde y que se preocupa por sus amigos más cercanos.

Durante una entrevista, la intérprete de 'Never Really Over' ha explicado que Ariana Grande tuvo un pequeño detalle con ella y Orlando Bloom en un restaurante de sushi, donde coincidieron.

La pareja y Flynn, el hijo del actor, se encontraron a la artista, a la que saludaron pero se sentaron en distintas mesas. La sorpresa se la llevaron a la hora de pagar la cuenta, cuando se percataron de que su amiga se había adelantado y les había invitado.

Esta noticia llega después de que Katy Perry se haya visto envuelta en dos polémicas: la condena por plagiar a un rapero en 'Dark Horse' y la acusación por una supuesta agresión sexual hacia un actor que participó en el vídeo de 'Teenage Dream'.