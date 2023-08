El primer movimiento de Rosalía en Instagram tras un mes de ausencia

Hace un mes que desapareció para no dejar rastro. Rosalía, que es una de las artistas más activas en las redes sociales, lleva más de 30 días sin compartir ni un solo contenido en redes sociales. Nada de posts recopilando fotografías, ni una sola historia, ni siquiera un meme o una ilustración sobre su estado de ánimo.

La cantante decidió tomarse un merecido descanso. La tormenta mediática que desató su ruptura con Rauw Alejandro fue la gota que comó un vaso que ya rebosaba hacía meses. Rosalía llevaba más de un año de gira, viajando por todo el mundo, lejos de su casa y de su familia.

Así, tras su último show en París el pasado 22 de julio, nada se sabe del paradero de la cantante. Sus fans la arroparon tras la culminación del Motomami Tour a las puertas de su hotel -donde de la vio con rostro triste y serio- y desde entonces todo es silencio.

Sin embargo, sus fans se han percatado de que la desconexión -al menos digital- podría estar a punto de llegar a su fin. La cantante ha hecho un pequeño movimiento desde su cuenta de Instagram que podría levantar ese 'autoveto' que se ha impuesto.

Rosalía le ha dado like al álbum que fotos que su amiga Lisa, miembro de Blackpink, ha compartido sobre su paso por San Francisco. Una prueba de que Rosalía está al día -más o menos- de las cosas que se ven en Instagram. "Realmente feliz de conocer a los Blinks de San Francisco por primera vez. Triste, aunque esta vez no pude ver a Karl the Fog", escribió en sus redes.

El post acumula más de 4 millones de 'me gusta', entre los que se encuentra el de la artista de Sant Esteve de Ses Rovires.

Su amistad con Lisa, de BLACKPINK

Rosalía y Lisa son grandes compañeras. Aunque no han compartido nunca escenario ni han grabado ninguna colaboración, sí se han dejado ver pasando tiempo juntas en su tiempo libre.

Fue en abril de este año cuando compartieron una tarde de risas y turismo en Los Ángeles.

"Mi amiga es más bonita que un Basquiat", escribió Rosalía junto a una recopilación de imagenes con otras del artista Jean-Michel Basquiat, además de otras de Yayoi Kusama o Robert Therrien.

Además, las artistas coincidieron a su paso por el Festival Coachella, donde Rosalía actuó los dos fines de semana y BLACKPINK fue cabeza de cartel.