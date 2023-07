Rosalía, destrozada en París el mismo día que se hizo pública su ruptura con Rauw Alejandro

Este sábado Rosalía terminaba el Motomami World Tour tras una inmensa gira de un año.

La cantante se despedía de su público con unas emotivas palabras en Festival Lolapalooza de París. En total, la han visto 2 millones de personas, 68 conciertos en 21 países diferentes que han culminado con la peor de las noticias.

La revista People informaba este martes por la tarde -hora española- que Rauw Alejandro y Rosalía habían roto su compromiso después de más de tres años de relación. Los fans de la motomami se ponían de luto y en las redes sociales el debate despertó cientos de miles de comentarios.

Son muchas las señales que indicaban que algo pasaba. Muchos achacaron el cansancio de la artista a las exigencias de la gira, pero ahora conocen la realidad: su relación con Rauw Alejandro se tambaleaba y hay evidencias al respecto.

Por ejemplo, una flecha clave: el pasado 15 de julio en su paso por Carhaix (Francia) .La cantante, que siempre dedica unas palabras de amor al de Puerto Rico antes de cantar Beso -su colaboración juntos- prefería hacer ante su público una profunda reflexión: "El amor siempre viene y va, y es algo que no puedes buscar, pero qué suerte cuando te encuentra, cuando viene y te sientes llenito por dentro, como que no te falta nada. Pero hoy, tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti".

Rosalía, con sonrisa triste en París

Así, el mismo día que el medio estadounidense informaba de la ruptura, la cantante continuaba en París. Antes de irse de vacaciones, la artista atendió a los fans que se acercaron a saludarla a las puertas de hotel donde se alojaba.

Rosalía en París

Haciendo gala de una impecable personalidad, Rosalía atendió a sus motomamis y se sacó fotos con ellos. Sin embargo, las imágenes no mienten: su rostro está serio, su sonrisa algo forzada y el semblante se nota claramente triste. Cuando no se está bien por dentro también se nota por fuera.

Tanto por la mañana como por la tarde, Rosalía se dedicó en cuerpo y alma a saludar a sus seguidores y aceptar los regalos que llevaban para ella.

Se mostró muy agradecida y cercana a pesar de que el ánimo no le acompañaba. "Amiga, sé reconocer unos ojos que han llorado toda la noche en cuanto los veo", tuiteaba una seguidora.

De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre la noticia.

Habrá que esperar para ver si Rauw Alejandro y Rosalía confirman lo que ya es algo evidente.