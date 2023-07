Rosalía se rompe al tocar 'Hentai' en París, la canción de amor para Rauw, y el público la canta por ella

El Motomami World Touracabó el pasado sábado en el Lollapalooza en París y puso fin a la era motomami, que ha terminado con su puesta en escena pero permanece en la memoria colectiva para siempre.

Su cariñosa y emotiva despedida en el escenario francés sobrecogió a todo su público, el presente y el virtual, en la que Rosalíacompartió: "Si os soy sincera, me siento muy emocionada, porque Motomami se termina. Hace cuatro años que inicié este proyecto y la lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita".

Solo tres días después del concierto que culminó una gira histórica -2 millones de espectadores, 68 conciertos y 21 países-, el público recibió la noticia de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, una exclusiva de la revista People que confirmó los peores presagios que rodeaban a la pareja un par de semanas atrás. Un disco juntos, RЯ, un compromiso de boda y tres años de relación después, la pareja ponía fin a su historia.

Fue entonces cuando todos entendieron la vulnerabilidad que la cantante mostró en el último show en Francia al llegar el momento de cantar Hentai, la canción que Rosalía dedicó a Rauw en el disco de Motomami.

Antes de tocar la primera nota, Rosalía se limpió las lágrimas de la cara con sus manos y empezó a tocar el tema. Cuando llegó la primera palabra del verso Pa', pero mírate, se le rompió irremediablemente la voz, miró a su público con los ojos llenos de lágrimas y un rosto que gritó su dolor en silencio.

Los asistentes no tardaron en ayudarla inmediatamente y cantaron a coro los versos del tema. Una ola de apoyo que abrazó a la catalana.

En el momento, la voz quebrada de la cantante se podía confundir con la emoción que podía sentir al tratarse del último concierto motomami, pero tras la noticia de la ruptura, todo cobra sentido. Rosalía estaba rota porque estaba interpretando la canción que le había compuesto a su exprometido, Rauw Alejandro. Un momento que disfrutaba en anteriores conciertos y que se convirtió en un difícil reto en esta ocasión.

Hentai no es la única pista del dolor que Rosalía nos estaba mostrando en sus actuaciones. Sus palabras en Le Barcarès, el festival francés donde actuó el pasado domingo 9 de julio, también dan sentido a lo que hemos conocido 15 días después.

Desde que Rosalía sacó el EP con Rauw Alejandro RR, introdujo Beso en el setlist y siempre le dedicaba unas palabras de amor antes de cantar su colaboración más romántica. Pero no fue así ese día, que, en vez de dirigirse así a Rauw, la cantante hizo un discurso sobre la fugacidad del amor y dedicó la canción al público.

"El amor siempre viene y va, y es algo que no puedes buscar, pero qué suerte cuando te encuentra, cuando viene y te sientes llenito por dentro, como que no te falta nada. Pero hoy, tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti".

La cantante también publicó en Instagram el pasado domingo una galería de imágenes que despedían el Motomami World Tour, con un texto en el que daba las gracias y hacía referencia a todo lo que ha supuesto Motomami para ella: "Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar".

Las referencias sexuales de Rosalía a Rauw Alejandro en 'Hentai'

La verdad es que todos los estrenos de Rosalía revolucionan las listas, pero lo de Hentai superó la ficción. Cuando salió oficialmente en mazo de 2022, fue un huracán. La canción captó toda la atención por lo explícita que resulta al hablar de sexo. A través de metáforas, la catalana utiliza todos los recursos musicales a su alcance para hacer una perfecta definición de una relación sexual.

La primera parte de la canción dice: Te quiero ride/ Como a mi bike/ Hazme un tape/ Modo Spike que, traducido, dice: te quiero montar como a mi bicicleta, grábame un video como Spike [Jonze], el director de cine americano.

Aunque nunca se ha desvelado oficialmente, todo apunta a que va dirigida su expareja Rauw Alejandro. En una emisión el directo, el puertorriqueño le preguntó en qué se inspiró para componer la letra de Hentai, a lo que Rosalía responde: "Tú eres experto en escribir bellaquerías (hablar de lujuria) entonces yo dije '¿sabes como cuando un rapero le tira a otro?' Pues igual, es mi tiradera de bellaquera".

El tema continúa Yo la batí /Hasta que se montó /Segundo es chingarte (hacer el amor)/ Lo primero e' Dios, una referencia directa que describe con detalle el momento de excitación sexual.

"La pistola" del puertorriqueño también está presente, y Rosalía lo introduce de la manera más romántica: Enamorá' de tu pistola/ Roja amapola /Crash, esa ola /Casi me controla. Pero esta segunda parte tiene una mayor profundidad, se refiere a las olas chocando con las rocas como "cuando dos cuerpos se encuentran", explicó para Genius. "Las rocas siempre se van erosionando, perdiendo un poco de ellas y siento que a veces cuando hay una conexión real profunda, siempre hay una parte de ti la pierdes y de esa persona tú también te llevas y es bonito así", concretaba la cantante de Tuya.

Vampiros, una de las tres canciones que hicieron juntos en su LP RЯ, fortalece la teoría de que las referencias sexuales son dirigidas al boricua. En el tema, "pistola" y "ola" vuelven a aparecer: Mi pistola/ No tiene seguro, se dispara sola /Es de Barcelona, pero está en Carola/ Ella no es seguidora, ella es la ola.