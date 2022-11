La primera publicación de Sara Carbonero tras su operación

Sara Carbonero ha vuelto a las redes sociales después de haber tenido que ser operada este lunes 21 de noviembre en la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid).

La revista Lecturas publicó la noticia en exclusiva este miércoles 23 y poco ha tardado la periodista en asomarse a Instagram para compartir un nuevo mensaje con sus seguidores.

En la madrugada del miércoles al jueves, Sara Carbonero ha compartido en Stories una canción de su amiga Valeria Castro junto a un corazón ♥.

La canción de Valeria Castro elegida por Sara Carbonero. // Instagram

La canción elegida por Sara Carbonero es Poquito, la nueva canción de la cantante canaria con una significativa letra.

"Yo me conformo con poquito que tanto no necesito", dice la canción lanzada este jueves 24 de noviembre,

Sara Carbonero es gran seguidora de Valeria Castro, a quien define como "auténtica, pura, humilde, generosa, natural, comprometida y un montón de cosas más". Es gran seguidora de su música y cuando la escuchó por primera vez descubrió una voz que te abriga como hacía tiempo.

Qué se sabe de la operación de Sara Carbonero

La revista Lecturas señaló el miércoles que la operación de Sara Carbonero se programó tras una reciente revisión. Al parecer, el equipo médico le habría advertido de la necesidad de pasar por quirófano.

Según esta publicación, la periodista está acompañada de su madre, Goyi Arévalo, y de su mejor amiga, Isabel Jiménez. Su hermana Irene es quien se ha quedado con sus hijos ya que Iker Casillas se encuentra en Qatar por el Mundial 2022.

Al parecer el exfutbolista se planteó renunciar al Mundial para quedarse con Martín y Lucas, pero la expareja decidió no alterar los planes para que no alarmar a los medios y no alterar tampoco la rutina de los pequeños.