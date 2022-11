Sara Carbonero, operada de urgencia después de una revisión médica

Sara Carbonero se vuelve a enfrentar a un duro problema de salud. Según ha avanzado la revista Lecturas, la periodista deportiva fue operada de urgencia el pasado 21 de noviembre en la Clínica Universitaria de Navarra.

El citado medio ha señalado que esta cirugía ha sido el resultado de una revisión a la que se sometió recientemente y el equipo médico le habría advertido de la necesidad de pasar por quirófano.

La periodista ha estado acompañada durante estos días de su madre y de su mejor amiga Isabel Jiménez, mientras que su hermana Irene ha sido quien se ha quedado con sus hijos, ya que Iker Casillas se encuentra en Qatar por el Mundial 2022.

Isabel Jiménez ha sido un gran pilar, ya que, como lleva Lecturas, ha ido a visitarla e incluso le ha llevado un enorme ramo de flores para animarla en estos duros días.

Por su parte, el exfutbolista, que está cubriendo el evento deportivo, se ofreció para renunciar al Mundial y quedarse con sus hijos, aunque al final no ha sido así. Han apuntado que el objetivo de Sara e Iker es que los pequeños no se vean sometidos a grandes cambios.

El cáncer de ovarios de Sara Carbonero en 2019

En 2019, Sara Carbonero ya anunció en Instagram que había necesitado ser operada de urgencia ya que le habían localizado un tumor en el ovario.

"Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno del que ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", contó.

En estos años, la periodista deportiva ha sufrido varias recaídas en incluso otros problemas de salud, sin embargo, en esta ocasión se encuentra bien acompañada de su familia y amigos.