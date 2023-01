Priyanka Chopra se pronuncia sobre las críticas hacia ella por ser madre por gestación subrogada

'NO ME CONOCÉIS'

Hace un año la actriz Priyanka Chopra y el músico Nick Jonas se convertían en padres de una niña a través de gestación subrogada. La pareja fue altamente criticada por usar el método del vientre de alquiler y afirmar que no tenían tiempo para concebir un hijo por vías naturales.

"Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de gestación subrogada. Pedimos respetuosamente privacidad en este tiempo tan especial mientras nos enfocamos en la familia. Muchas gracias", señalaban tanto Priyanka como Nick en sus respectivas redes sociales, mostrando su felicidad por la buena nueva.

Justo un día antes del primer cumpleaños de su hija, Priyanka ha respondido a todas las críticas que lleva recibiendo en este último año por ser madre a través de vientre de alquiler.

La actriz ha confesdo a la edición británica de la revista Vogue que la gestación subrogada era medicamente necesaria.

"Tuve complicaciones médicas. Este era un paso necesario, y estoy muy agradecida de estar en una posición en la que pude hacer esto. Nuestra (madre) subrogada fue muy generosa, amable, cariñosa y diverida, y ella cuidó de este precioso regalo para nosotros por seis meses", ha explicado.

"No me conocéis, no sabéis por lo que he pasado. Y solo porque no quiero hacer público mi historial médico o el de mi hija no os da derecho de inventar las razones", ha espetado la actriz.

Ahora se prepara para celebrar el primer año de vida de la pequeña Malti, que nació prematura, por eso es para ella aún más especial esta fecha.