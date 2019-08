Una profesora carga contra Cepeda por ser una mala influencia para sus alumnos

Luis Cepeda ha creado un gran revuelto en un colegio por la letra de una de sus canciones, ya que una maestra considera que podría ser una 'mala influencia' para los menores. La profesora escribió una carta a los padres, advirtiendo de que la música que los menores escuchaban en casa no era la adecuada para su edad.

Luis Cepeda ha revolucionado la red por una polémica carta de una profesora.

El cantante ha compartido las palabras de una maestra que opina que las letras de sus canciones podrían ser una mala influencia para los niños.

En la publicación, compartida en Twitter, la encargada del aula relata que le sorprendió al escuchar a una de sus alumnas cantar constantemente uno de los temas de Cepeda en el que en una parte que dice "te quiero disparar". Así que, la profesora escribió una nota a los padres de la niña para que "presten atención a las canciones que escuchan en casa".

La noticia se ha hecho viral en Twitter y la nota le ha llegado al propio cantante, quien no ha dudado en compartirlo en las redes.

"Me han pasado una nota de una profe de Oli. La comparto, me ha hecho gracia. Ojala la profe de Oli se pare a escuchar la canción entera y me pueda mandar una nota a mí", escribía Cepeda, que añadía "Y que se decida, mayúsculas o minúsculas", de forma irónica.

Los usuarios de Twitter han querido contestar al cantante gallego con mensajes de apoyo ante la 'extraña' situación por la que ha pasado.