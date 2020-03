La proposición de Demi Lovato a Rihanna: “Solo quiero besarla”

Demi Lovato ha acudido al programa de Ellen Degeneres para hablar sobre su nuevo disco, del que ya nos ha presentado los temas 'Anyone' y 'I Love me' . La cantante confiesa que sería un sueño tener una colaboración con Rihanna en su próximo álbum, y hablando de la artista terminó bromeando con que en realidad lo único que quiere "es besarla" . Y si de ahí sale una colaboración, ¡pues mejor!

Demi Lovato ha vuelto a tomar las riendas de su vida, tanto personal como profesional, tras la dura etapa que sufrió después de su sobredosis en el verano de 2018.

Después de estar una buena temporada alejada de los focos, poco a poco la joven de 27 años ha vuelto a retomar su carrera musical y se encuentra en plena preparación de su próximo álbum. De este trabajo, ya hemos podido escuchar 'Anyone' y 'I Love me', en la que se rebela contra lo cánones de belleza.

Con motivo de esta promoción, Demi ha pasado por el programa de Ellen Degeneres donde confesó su profunda admiración por Rihanna. De hecho, Lovato le confesó a la presentadora que incluso le envió una propuesta de colaboración, pero que nunca obtuvo respuesta:."No respondió, pero no pasa nada. No me ofende porque ella es Rihanna".

Ante esto, Ellen miró a cámara y soltó un divertido "Rihanna, ¿cómo te atreves?" a lo que Demi hizo otra divertida confesión: "Mira, solo quiero besarla. Bueno, también podríamos hacer una colaboración juntas, el beso tal vez podríamos verlo en el vídeo, no sé", dijo mientras desataba la risa y los aplausos del público.

Tendremos que esperar para ver si Rihanna, qué también está trabajando en su próximo disco, se da por aludida esta vez. Por su parte, Demi todavía no ha anunciado ni el título ni la fecha de publicación de su disco pero ya ha anunciado una serie de conciertos por Europa y Latinoamerica que empezarán el mes de junio.