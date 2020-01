La gala de los Grammy 2020 nos ha regalado grandes momentos, entre ellos la actuación de Rosalía que interpretó su último hit, 'Juro Que' y 'Malamente'. Sin embargo, uno de los momentos más aplaudidos ha sido el regreso de Demi Lovato tras un tiempo alejada de los escenarios.

La artista ha presentado ‘Anyone’, una de sus canciones más personales y emotivas, ya que la escribió unos días antes de la sobredosis, tal y como ella misma ha explicado en una entrevista.

EL REGRESO DE DEMI LOVATO

Demi Lovato se ha subido al escenario de los Grammy y a pesar de los nervios, que la obligaron a repetir el inicio de la actuación, mostró su talento y conmocionó a los espectadores y a la red.

LETRA DE 'ANYONE' DE DEMI LOVATO

Uh, uh

I tried to talk to my piano

I tried to talk to my guitar

Talked to my imagination

Confided into alcohol

I tried and tried and tried some more

Told secrets 'til my voice was sore

Tired of empty conversation

'Cause no one hears me anymore

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talked to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

So, why am I praying anyway?

If nobody's listening

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

I used to crave the world's attention

I think I cried too many times

I just need some more affection

Anything to get me by

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talked to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

Why the fuck am I praying anyway?

If nobody's listening

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

Anyone, please send me anyone

Oh, Lord, is there anyone?

I need someone

Oh, anyone, I need someone

Oh, anyone, I need someone

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening