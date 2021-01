El público elegirá la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021 en una preselección sin jurado

TVE acaba de anunciar que la canción que representará a España en Eurovisión este 2021 será elegida en una gala sin público y sin jurado que tendrá lugar el próximo mes de febrero.

Blas Cantó se subirá al escenario para defender dos propuestas diferentes pero igual de válidas, algo que ha celebrado en sus redes sociales, donde ha creado mucha expectación sobre estas dos canciones.

Esta preselección de TVE será retransmitida en directo, pero esta vez sin jurado que valore los temas y donde solo será válido el televoto del público, que decidirá cuál de los dos temas representa a España en el festival de Eurovision, que se celebrará en Rotterdam (Países Bajos) el 22 de mayo.

"Este año me ha dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia", asegura el cantante.

Blas Cantó no pudo defender el tema 'Universo' en la edición de 2020, que quedó suspendida por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el esfuerzo del cantante y la pasión por la música le han ayudado a superar los obstáculos que se le han puesto en el camino. "Yo no soy de los que se aguantan las ganas nunca, siempre digo lo que pienso, pero la trayectoria de Eurovision 2020 me ha enseñado a guardarme las cosas", contaba el cantante en su reciente entrevista en 'yu, No te pierdas nada'.

El cantante reconoce también que ser candidato eurovisivo no es algo fácil de gestionar. "Es mucha presión, por comentarios, por mi mismo... Eurovision nunca está de más, si te va bien Eurovisión solo suma y si te va mal no pasa nada", zanja.