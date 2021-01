Así será el 2021 de Blas Cantó y Nia: nuevos álbumes, Eurovisión y... ¿Reggaeton?

Blas Cantó y Nia Correira tienen fans bastante exigentes. Les han pedido un EP juntos, los individuales... Vamos, dos discos a la vez... ¡Como si componer y grabar temas no llevasen trabajo! ¿Cómo se han organizado para hacer realidad esta colaboración? "'Cúrame' es una canción que compuse yo con dos compositores, era para mi repertorio, pero cuando la escuchamos pensamos que podría quedar genial con una voz masculina melódica", cuenta la ganadora de Operación Triunfo, que también ha explicado que tiene que ponerse al día con las redes sociales. "Me veo peor sin filtro que con filtro".

"'Cúrame' es una canción de amor incondicional, para esa persona que aguanta carros y carretas", cuenta Nia. "Es una banda básica que hemos traído al 2021, yo le decía a Nia que era muy valiente sacar una balada ahora mismo, cuando la música está en otro extremo", dice Blas Cantó.

Lo cierto es que a los dos artistas les espera un 2021 muy prometedor. Nia protagonizará el musical de Netflix 'Érase una vez' y Blas Cantó se subirá -si la pandemia lo deja- al escenario de Eurovision 2021. "Es la primera vez que hago algo tan potente así que lo estoy preparando. Estoy super ilusionada y sé que voy a aprender un montón", confiesa la artista, que no ha podido adelantarnos nada de su papel protagonista.

Por su parte, Blas Cantó está trabajando en su participación en el festival de Eurovisión, que el año pasado no se pudo celebrar por la pandemia. Su candidatura con 'Universo' quedó "en el cosmos". "Hemos tenido que hacer todo de nuevo, es una manera de renovar energías. Incluso hay países que no están renovando artistas", explica.

¿Y cómo ha gestionado lo que supone presentarse a un certamen tan importante? "Yo no soy de los que se aguantan las ganas nunca, siempre digo lo que pienso, pero la trayectoria de Eurovision 2020 me ha enseñado a guardarme las cosas", asegura Blas. "Lo afronté bien al principio, luego mal y ahora bien", se sincera. "Es mucha presión, por comentarios, por mi mismo... Eurovision nunca está de más, si te va bien Eurovisión soy suma y si te va mal no pasa nada", cuenta el artista antes de repasar todos los artistas que han pasado por ahí: Julio Iglesias, Raphael...

Terminamos la entrevista con las preguntas de cinco fans. ¿Ha asimilado Nia todo lo que ha pasado desde que salió de OT¨? "Todavía no he asimilado todo lo que me está pasando, pero siento que cada día aprendo cosas diferentes y sigo flipando un poco", cuenta. ¿Cómo ve Blas a Nia para 'Tu Cara Me Suena 9'? "A todos mis amigos les aconsejo que vayan a TCMS porque se lo van a pasar genial", dice Blas, pero Nia no lo tiene tan claro. "No me veo imitando", reconoce.

👉 Puedes ver a Nia y Blas Cantó en el minuto 41:

¿Pueden Nia y Blas adelantar algo de cómo serán sus próximos lanzamientos? "Reggaeton no va a ser, tengo mucho repertorio y estoy pensando que va a ser los siguiente. Yo quiero que sea algo animado pero no puedo adelantar nada. Eso sí, en el repertorio hay temazos bailables", cuenta Nia.

Blas Cantó tiene un montón de temas grabados, así que ahora lo que toca es decidir cuáles entrarán en el álbum y cuáles se quedan fuera. "Este 2021 la idea es que sí haya disco pero no se si será antes de verano, en la gira estrenaremos canciones", explica.

