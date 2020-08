Pillan a Carmen Lomana pasándose con el Photoshop: "Yo con mis fotos hago lo que quiero"

Carmen Lomana es muy activa en Instagram, publicando contenido prácticamente a diario. Generalmente la vemos disfrutando en sitios con unos estilismos de lo más elegantes, una de las señas de identidad de la socialité.

En una de sus últimas publicaciones, la vemos saliendo de su peluquería en Marbella, donde luce un largo batín negro a juego con unas cuñas de esparto y un favorecedor bañador a rayas negras y blancas.

Pero a pesar de su espectacular físico, Lomana no debió verse ese vientre plano tan deseado por la mayoría y decidió usar Photoshop para estilizar su figura. El problema es que no se dio cuenta de que al meter su tripita digitalmente también deformaba la puerta de la peluquería, que se ve visiblemente arqueada.

"Se lo decís vosotros o se lo digo yo", escribía un usuario, al que se le sumaban otros comentarios: "Me encanta esta puerta mágica", Chiquilla... No tienes dinero pa que te edite alguien bueno en Photoshop las fotos ?? Has contratado a un becario?" o "Qué bonita la puerta de diseño ✨".

Ante estos comentarios, Carmen no dudo en responder a un usuario con su característico sentido del humor: “Yo con mis fotos hago lo que quiero y con las puertas también”. Además, editó el texto de la publicación haciendo alusión a este despiste: "Las puertas abombadas son tendencia , algo muy Marbelli. 😂😂 así que no sigáis con eso. Si queréis unas así os doy el dato".