Qué fue de Macaulay Culkin, el niño de 'Solo en casa': una vida marcada por los estragos de la fama

Después de 32 años del estreno de Solo en casa, la cinta de Macaulay Culkin (42) sigue siendo una de las películas por excelencia que todo el mundo vuelve a ver año tras otro durante las navidades.

Y es que su personaje, Kevin McCallister no solo lo conviertió en el niño icono de la Navidad, sino que lo catapultó a la fama con tan solo 10 años. Posteriormente grabaría la secuela, Solo en casa 2: perdido en Nueva York que seguiría avivando la llama de la fama.

Este papel le valió una nominación a los Globos de Oro como Mejor Actor de Comedia, además de recibir un millón de dólares por su interpretación en el filme navideño.

Pero como dice Rosalía "es mala amante la fama" y a Culkin le pasó factura a tan temprana edad.

La dura infancia del niño estrella

El pequeño actor ganaba una fortuna, y su padre solo quería explotarla en su propio beneficio.

"Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá", contó en el programa WTF.

El actor aseguraba que su padre sentía celos por él por haber conseguido a los 10 años mucho más que este en toda su vida. Además tras la separación de sus padres, paralizó su carrera y aseguró no aceptar ningún papel hasta que no llegasen a un acuerdo por su custodia.

El patrimonio de Culkin ascendió de 15 a 20 millones de dólares y se enfrentó a sus padres en los tribunales para que no tuviesen acceso a sus ganancias.

Tras abandonar la saga de Solo en casa, Macaulay participó en otras películas como Richi Rich o Getting Even with Dad, en 1994, y no regresó a la gran pantalla hasta 9 años después con Party Moster.

De su pasado con las drogas a su relación con Michael Jackson

Tan solo un año después de su esperada vuelta al cine, el actor fue detenido en Oklahoma por posesión de drogas. Culkin buscaba un refugio donde sentirse a salvo de esa fama que le hizo preso para el resto de su vida con tan solo 10 años.

Así lo afirmaba su exmujer Mila Kunis, con la que se casó a los 17 años y se separó 8 años después:

"Siempre generaba una intensa atracción, los fans se ponían a gritar cada vez que le veían (...) No se podía andar con él por la calle. Sus fans tenían reacciones extrañas, era casi una atracción mística", contó en programa de radio de Howard Stern.

Michael Jackson fue la persona que lo ayudó a lidiar con la fama durante su niñez. Establecieron una relación de amistad cuando el actor era tan solo un niño, algo que no parecía muy normal visto desde fuera por los 22 años de diferencia y los rumores sobre el cantante.

"Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estaba solo", explicó el intérpete en el podcast Inside of you.

Incluso el actor testificó a favor de Jackson en varios juicios que lo acusaban de abuso de menores, de los que salió absuelto.

Actualmente Macaulay es el padrino de los hijos de la estrella de Thriller.

Una vida alejada de los focos

Actualmente Macaulay intenta hacer una vida lo más alejada de los focos posible. El actor no se ha despedido definitivamente de Hollywood pero su aparición en series y películas es muy puntual.

Ahora es padre de familia. En el año 2017 Culkin empezó una relación con Brenda Song (quien interpretaba a London Tipton en Zack y Cody: Hotel dulce Hotel), que fue un gran apoyo para el actor a la hora de deshacerse de sus fantasmas de pasado.

La pareja de actores comenzó una relación que perdura hasta hoy día y tienen una hija juntos, Dakota, de año y medio. En enero de 2022 Macaulay y Brenda anunciaron su compromiso.